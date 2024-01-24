«Все плохо в датском королевстве, мальчики с погонами готовят запасные аэродромы» 1 24.01.2024, 18:11

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Белорусы отреагировали на приговор Марине Адамович.

Жена политзаключенного, лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича Марина Адамович арестована на 15 суток. Читатели сайта Charter97.org считают, что режим, воюющий с женами своих оппонентов, обречен:

«Лукавый с женщинами не воюет? Лукавый воюет даже с несовершеннолетними, с детьми!»

«Дна нет, это понятно?»

«Это уже не просто фашизм! Что думают о своем будущем исполнители и холуи этого фашизма!»

«Это от бессилия режима. Санкции работают, нужно усиливать».

«Такое впечатление, что в конторе не осталось людей с извилинами в мозгах. Те, что есть, придумывают схемы набивания личных карманов путем охоты за донатами. Сейчас объясню, что это значит.

Это значит, что тот, кто в конторе, кто дал отмашку на эту кампанию по охоте за донатами (их здесь интересуют только деньги, а не люди), чувствует себя в шатком положении. Это возможно и без извилин, чуйкой. И к этому есть условия.

Это значит, что все плохо в датском королевстве, мальчики с погонами под майкой готовят запасные аэродромы. Именно как в ИГИЛ или наркомафии — заложники, бабки, неучтенка — ничего нового.

Что будет дальше? В Рашу свалить сможете, это факт. А что там? А там даже в москвах и питерах вам не выжить и столько не отжать.

Что делать? Башку включать и не идти по беспределу».

«Где судьи, прокуроры и т.п., которые выносят заочные приговоры тем, кто сейчас вершит террор в Беларуси?

Где публикации этих приговоров?

Почему до сих пор не отнята собственность прислужников лукавого за рубежом?» — пишут читатели сайта Charter97.org.

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