Гении самодостаточности 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

24.01.2024, 18:23

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Фото: Getty Images

«Поворот на восток» россиян не спас.

В Нидерландах арестовано трое граждан, которые обвиняются в обходе санкций против России. Создали компанию и поставляли воюющей державе «технологическое и лабораторное оборудование».

Подобного рода задержания в западных странах случаются не в первый раз. Обыденность события хорошо говорит о том, чего стоят уверения путинцев «мы сами всё умеем делать» и «Китай нам поможет».

И сами не умеют, и «поворот на восток» не спас.

И что б не отказаться от западных технологий? Нет, лезут и стараются обходить санкции, в том числе и с помощью тех, кто хочет в западных странах заработать. Можно себе представить, какие «комиссии» при обходе санкций, во что обходятся поставки нашей стране.

Самодостаточности, независимости России от «Запада» не существует. Это выдумка, миф. Доказано на практике.

Кстати, эта самая «независимость» и не нужна. Лучшее – это мир и взаимная зависимость, когда можно не изобретать велосипед, а создать что-то своё, покупая в других странах то, что необходимо.

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