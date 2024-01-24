Силовики продолжают рейд по семьям политзаключенных 24.01.2024, 18:28

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Есть задержанные.

Силовики пришли 24 января еще как минимум к трем семьям политзаключенных. Об этом сообщил телеканал «Белсат».

По данным правозащитного центра «Вясна», в рамках общереспубликанской облавы, которая стартовала 23 января, преследованию со стороны силовиков подверглись как минимум 100 человек из числа родственников политзаключенных и осужденных по политическим делам, которые отбыли назначенные наказания. Часть из них задержали за «финансирование» и «участие в экстремистских формированиях», у некоторых провели обыск и отпустили.

По предварительной информации, рейды могут быть связаны с продуктовой помощью близким политзаключенных от INeedHelpBY. Ранее инициативу признали «экстремистским формированием».