Генштаб ВСУ сделал заявление после падения Ил-76 под Белгородом 3 24.01.2024, 18:34

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Вооруженные силы Украины продолжат уничтожать военно-транспортные самолеты Российской Федерации, доставляющие к аэродрому Белгорода ракеты для обстрела Харькова и Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

«Для уменьшения именно ракетной угрозы, вооруженные силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставок, особенно, с применением средств военно-транспортной авиации», - отметили в Генштабе.

В этой связи, сказано, что зафиксированная интенсивность обстрелов Харьковщины российскими оккупантами прямо связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в течение последнего времени направлялись к аэродрому Белгорода.

«С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на белгородско-харьковском направлении», - отметили в Генштабе.

Там заверили, что Вооруженные Силы Украины принимают все меры для защиты Украины и украинцев.

«Неспособность противника достичь каких-либо результатов на поле боя, продолжает его стратегию террора, в том числе и на Харьковском направлении. Применение ракетного поражения с целью уничтожения Харькова и убийства гражданских мы видим и в других городах Украины», - отмечается в сообщении.

В связи с этим, только за последнюю неделю противником нанесено 19 ракетных ударов по Харьковщине.

В частности, россиянами было применено:

-26 ЗКР С-300;

-3 БР «Искандер-М».

«В результате чего погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Ранены- 7 8 человек. Разрушено 13 зданий, в том числе - одна больница, три учебных заведения, шесть жилых домов», - сказано в сообщении.

Авария Ил-76 под Белгородом - детали

24 января в Белгородской области России упал военный транспортный самолет Ил-76. по данным российских ресурсов, на борту самолета, вероятно, погибли 74 человека. Самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого.

Сейчас украинские и российские анонимные телеграм-каналы, блогеры и военкоры публикуют противоречивые данные о том, был ли самолет сбит и действительно ли на борту были украинские военнопленные.