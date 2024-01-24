Генштаб ВСУ сделал заявление после падения Ил-76 под Белгородом

Генштаб ВСУ сделал заявление после падения Ил-76 под Белгородом3
- 24.01.2024, 18:34
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Подробности.
Вооруженные силы Украины продолжат уничтожать военно-транспортные самолеты Российской Федерации, доставляющие к аэродрому Белгорода ракеты для обстрела Харькова и Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
«Для уменьшения именно ракетной угрозы, вооруженные силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставок, особенно, с применением средств военно-транспортной авиации», - отметили в Генштабе.
В этой связи, сказано, что зафиксированная интенсивность обстрелов Харьковщины российскими оккупантами прямо связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в течение последнего времени направлялись к аэродрому Белгорода.
«С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на белгородско-харьковском направлении», - отметили в Генштабе.
Там заверили, что Вооруженные Силы Украины принимают все меры для защиты Украины и украинцев.
«Неспособность противника достичь каких-либо результатов на поле боя, продолжает его стратегию террора, в том числе и на Харьковском направлении. Применение ракетного поражения с целью уничтожения Харькова и убийства гражданских мы видим и в других городах Украины», - отмечается в сообщении.
В связи с этим, только за последнюю неделю противником нанесено 19 ракетных ударов по Харьковщине.
В частности, россиянами было применено:
-26 ЗКР С-300;
-3 БР «Искандер-М».
«В результате чего погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Ранены- 7 8 человек. Разрушено 13 зданий, в том числе - одна больница, три учебных заведения, шесть жилых домов», - сказано в сообщении.
Авария Ил-76 под Белгородом - детали
24 января в Белгородской области России упал военный транспортный самолет Ил-76. по данным российских ресурсов, на борту самолета, вероятно, погибли 74 человека. Самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого.
Сейчас украинские и российские анонимные телеграм-каналы, блогеры и военкоры публикуют противоречивые данные о том, был ли самолет сбит и действительно ли на борту были украинские военнопленные.