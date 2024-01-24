Автобус МАЗ выехал на тротуар в Санкт-Петербурге 24.01.2024, 18:39

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Пострадали пять человек.

Новое ЧП случилось с автобусом МАЗ на улицах российского Санкт-Петербурга.

Автобус, обслуживавший маршрут №152, выехал на тротуар.

Как пишет «Фонтанка.ру», пострадали пять человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Причина происшествия пока неизвестна. Российская полиция начала проверку.

Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что автобус резко повело после пересечения трамвайных путей.