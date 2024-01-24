Россия готовится к постоянной войне Нина Хрущева

24.01.2024, 18:44

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Нина Хрущева

Как это происходит.

В конце XVIII века Екатерина Великая запланировала поездку в Крым. Несколькими годами ранее ее придворный фаворит, граф Григорий Потемкин, завоевал этот аграрно богатый полуостров у Османской империи. Однако осуществить обещанную колонизацию Крыма не смог.

С целью сохранить лицо Потемкин приказал выстроить расписные картонные фасады домов за рекой, вдоль которой должна была следовать императрица, а также для полной иллюзии привез в эти «деревни» радостных жителей и стада упитанного скота. Никакого процветания не было, но казалось, что оно точно есть.

С тех пор различные версии «потемкинских деревень» превратились в скрепу российской истории. В советские времена за картинками коммунистического улучшения жизни для всех скрывались системное насилие и репрессии. А сегодня Кремль без устали работает над созданием впечатления, будто Россия являет собой оплот стабильности и силы, а благодарный народ полностью верен своему лидеру — Владимиру Путину. Однако за этим фасадом можно обнаружить разочарование, отчаяние, страх и гнев.

Эту правду можно увидеть в современных российских фильмах и телесериалах, потому что в популярной культуре сложно полностью врать по поводу политической ситуации. В российской криминальной драме «Слово пацана: Кровь на асфальте» агрессивная и хаотичная политика приводит к агрессии и хаосу на улицах. Когда руководство заявляет, что повсюду прячутся враги, или что лучшая защита — бить первым, тогда начинает усиливаться паранойя, нетерпимость и агрессия.

И поэтому неудивительно, что на фоне Путина, развязавшего войну против Украины, российские дети издеваются над одноклассниками, подростки нападают на прохожих и снимают это на видео, а взрослые начинают массовые драки в общественных местах.

Вопреки утверждениям Кремля, сегодняшняя Россия не является ни цитаделью стабильной и довольной жизни, ни бастионом процветания. Хотя в 2023 году, несмотря на западные санкции, ВВП России вырос более чем на 3%, эту цифру едва ли можно объяснить реальной (или уж тем более устойчивой) экономической динамикой.

Нет, она объясняется тем фактом, что государство вливает огромные ресурсы в военно-промышленный комплекс. Но эти ресурсы приходится откуда-то забирать, и можно догадаться, откуда именно, если судить по целой серии катастроф, в том числе с инфраструктурой, а также по перебоям в подаче электроэнергии и пожарам на заводах и складах.

Кроме того, война против Украины спровоцировала массовых исход россиян из своей страны, в том числе многих ценных специалистов, и поэтому теперь 85% предприятий сообщают о дефиците квалифицированных работников. Согласно оценкам, к 2030 году России будет не хватать примерно четырех миллионов способных работников, что уменьшит темпы роста ВВП на два процентных пункта.

Как и в случае с любой диктатурой, чем больше у путинского режима проблем, тем громче звучит пропаганда. Именно в этом причина, по которой в ноябре прошлого года — в День национального единства — в Москве открылась огромная «выставка-форум» под простым названием «Россия». Это мероприятие продолжительностью шесть месяцев (которые должны истечь после президентских выборов в марте) призвано стать «масштабной проекцией целой страны»: в 131 экспозицию собраны «главные достижения» России — от «прорывных открытий» до российских «побед» в «промышленности, культуре и спорте».

Россия, представленная на этой выставке, может быть полна славы, о которой рассуждает Путин, но перед нами потемкинские деревни — бессовестная попытка прикрыть мрачную правду соблазнительной ложью. Более того, эта выставка используется для укрепления культа личности Путина. И в этом смысле для нее трудно было найти более подходящее место: «Выставка достижений народного хозяйства» (ВДНХ) была построена на пике сталинских репрессий.

Изображения и аватары Путина руководят процессом, беседуют с рабочими, встречаются с врачами и молятся со священнослужителями на гигантских экранах, размещенных в павильонах выставки. В выставочном магазине сувениров продаются товары с цитатами из президентских выступлений. «Российский флаг никому не может мешать», — гласит футболка. «Быть нашими врагами и нашими друзьями в равной степени почетно», — добавляет свитер.

Для россиян, которые не могут попасть в магазин сувениров ВДНХ, в первые две недели нового года аналогичные цитаты транслировались на гигантских уличных экранах в городах по всей стране. Проходящим по улицам россиянам с экранов напоминали, что «главный золотой запас страны — это люди», и что «нет ничего невозможного, когда путь к цели озаряется любовью к отечеству».

Это риторика из вводного курса в предмет «Советские диктаторы». Кто может забыть плакаты со Сталиным в кремовом френче, раздающим мороженое счастливым детям, парящим над нивами с толпами крестьян или же просто с гордостью смотрящим вдаль. Пока он правил, его портреты были повсюду — барельефы на фасадах зданий, плакаты на парадах, их даже ткали в виде ковров. Другие советские лидеры — от Ленина до Брежнева — тоже любили плакаты со своими высказываниями, одновременно великими и бессодержательными.

Цель нынешней кремлевской пропаганды не в том, чтобы убедить людей, что жизнь в России безопасная и процветающая. Возможно, она начиналась с этого, но, поскольку война не заканчивается, Путину приходится адаптироваться. И теперь, вторя сталинским рассуждениям о том, что по мере продвижения вперед к социализму сопротивление будет возрастать, вызывая обострение классовой борьбы, Путин использует пропаганду для подготовки россиян к продолжению войны.

Эти попытки не особо скрываются. 14 января на ВДНХ открылся павильон Минобороны под названием «Армия детям. Город профессий. Будущее страны». В тот же день в Москве закрылась другая выставка «Процесс. Франц Кафка и искусство ХХ века», проводившаяся в Еврейском музее (он также называется Центр толерантности).

России сегодня нужны как раз те самые идеи, которые можно было почерпнуть на выставке, посвященной Кафке: советская системы была абсурдной, но она была способна с безжалостной эффективностью подавлять невинных людей. Между тем, идеи, которые сейчас транслируют россиянам, с каждым днем становятся все более милитаристскими и все менее толерантными. Это фасад, за которым скрываются фальсифицированные выборы, слабеющая экономика и повсеместно распространяющееся насилие. Потемкин бы гордился.

Нина Хрущева, New Voice