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В четверг в Беларуси ожидается до +5 градусов

  • 24.01.2024, 19:24
В четверг в Беларуси ожидается до +5 градусов

Будет облачно.

Снег с дождем и сильный ветер ожидаются в Беларуси 25 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно. Временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег, снег). В некоторых районах прогнозируются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Днем местами налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный 4-9 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, днем местами по юго-западу - 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов.

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