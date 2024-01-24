Еще один крупный российский город остался без тепла 24.01.2024, 19:34

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Во Владивостоке произошло возгорание на подстанции.

Вечером во вторник, 23 января, во Владивостоке произошло возгорание на подстанции «Загородная», что привело к отключению электроэнергии и отопления в сотнях домов Первомайского района, сообщает vl.ru. Огонь успел распространиться всего на 5 квадратных метров. Однако, несмотря на быстрое тушение пожара, работы по восстановлению подстанции затянулись на сутки.

Дальневосточная распределительно-сетевая компания (ДРСК) сообщила, что возгорание зафиксировано в закрытом распределительном устройстве (ЗРУ).

Глава Владивостока Константин Шестаков заверил, что электроэнергия и тепло должны были быть восстановлены к 22:00 местного времени сегодня. Однако даже спустя более суток с момента аварии во многих домах свет так и не появился.

Депутат Думы Владивостока Александр Юртаев отметил, что событие подчеркнуло проблемы существующей системы: «По информации специалистов, произошел перехлест проводов из-за сильного мороза и ветра. Дело и в устаревших, изношенных коммуникациях».

Госпиталь ветеранов войн, Краевой перинатальный центр и центр СПИД Краевой клинической больницы № 2 перешли на резервные источники электроэнергии, однако новых пациентов направляли в другие медицинские учреждения. К вечеру многие дома уже получили отопление и горячую воду, однако работы по заполнению сетей продолжаются. Некоторые районы города до сих пор остаются без электроэнергии, в части домов произошли аварийные отключения, а в подъездах двух зданий батареи лопнули из-за отсутствия отопления.