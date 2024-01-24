В Лунинецком районе рыбак погиб после того, как удочкой зацепился за провода 6 24.01.2024, 19:36

3,758

Его семья подала в суд на электриков и добилась компенсации.

Отец и брат жителя Лунинецкого района, который получил смертельный удар током во время рыбалки, отсудили компенсацию морального вреда у Барановичской дистанции электроснабжения транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичского отделения Белорусской железной дороги». В суде родственники погибшего настаивали, что трагедии могло бы не произойти, если бы на участке, где рыбачил сельчанин, были установлены знаки, предупреждающие о высоком напряжении.

Инцидент произошел в прошлом году. Как следует из материалов гражданского дела, мужчина рыбачил у канавы, возле которой проходит воздушная линия продольного электроснабжения. Тело мужчины обнаружили на берегу водоема. Эксперт заключил, что смерть сельчанина наступила от поражения техническим электричеством.

Участок линии электропередачи, на котором был смертельно травмирован мужчина, стоит на балансе Барановичской дистанции электроснабжения. В ходе проверки выяснилось, что сотрудники организации 16 июня прошлого года получили знаки о запрете рыбной ловли в границах охранной зоны линии электропередачи, но на участке, где произошел инцидент, предупреждающие таблички не установили. На этом основании отец и брат погибшего подали на предприятие в суд с требованием выплатить им в общей сложности 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также покрыть расходы на погребение.

В своем иске близкие сельчанина отметили, что испытали «глубокие физические и нравственные страдания, пережили сильнейший эмоциональный шок и потрясение от произошедшего».

В свою очередь представители Барановичской дистанции электроснабжения попросили «максимально уменьшить» сумму компенсации и отказать в покрытии расходов на погребение.

Заслушав стороны, суд решил удовлетворить иск родственников погибшего, но сократил размер компенсации морального вреда. Одному обязали выплатить 10 тысяч рублей, другому — 5 тысяч. Кроме того, на Барановичское предприятие возложили покрытие юридических издержек. А вот расходы на погребение суд обязал выплатить страховую компанию.