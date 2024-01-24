Украинские артиллеристы показали работу САУ «Паладин» по позициям россиян 24.01.2024, 19:53

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Видео.

Украинские артиллеристы уничтожили технику россиян на фронте с помощью САУ «Паладин».

Об этом сообщает «СтратКом ВСУ».

Американская САУ «Паладин» была разработана еще в 60-х годах прошлого столетия. Она обладает современной автоматизированной системой вооружения и способна быстро реагировать на появление цели.

Впервые она была применена в реальных боевых условиях во время Вьетнамской войны. В США «Паладин» остается основной самоходной артиллерийской системой войск страны в ближайшем будущем. Система является стандартной САУ стран, входящих в НАТО.

«Артиллеристы 5-й ОШБр поделились кадрами боевой работы и тем, как с помощью этой техники уничтожают оккупантов», - говорится в подписи к видео.