Комитет Сената США одобрил закон о конфискации российских активов 1 24.01.2024, 20:16

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Закон поможет Вашингтону передать активы Украине.

Комитет Сената США сегодня, 24 января, одобрил закон, который поможет Вашингтону конфисковать российские активы и передать их Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Комитет Сената по международным отношениям поддержал 20 голосами «закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев».

Если бы его приняли Сенат и Палата представителей в полном составе и подписал президент Джо Байден, этот закон открыл бы путь к первой в истории Вашингтона конфискации активов Центрального банка страны, с которой он не находится в состоянии войны.

Председатель комитета Демократической партии по международным отношениям сенатор Бен Кардин с оптимизмом смотрел на то, что законопроект станет законом, отметив, что он пользуется широкой поддержкой как со стороны демократов и республиканцев в Сенате и Палате представителей, так и со стороны администрации Джо Байдена.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей принял аналогичный законопроект, который также получил подавляющую поддержку обеих партий.