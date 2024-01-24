Десятый с начала года самолет российской авиакомпании вышел из строя во время рейса 24.01.2024, 20:25

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У лайнера «Аэрофлота» отказала навигационная система.

Череда аварий продолжает преследовать российских авиаперевозчиков, отрезанных от возможности ремонта иностранных лайнеров и покупки для них запчастей, передает The Moscow Times.

В среду, 24 января, сразу два происшествия случилось в среду с самолетами Airbus двух крупнейших в стране авиакомпаний - «Аэрофлот» и S7. По данным канала «Авиаинцидент», у Airbus А-320 компании S7 произошел отказ «зеленой» гидросистемы во время выполнения рейса Владивосток — Новосибирск. Самолет компании приземлился, но был отстранен от полетов.

У лайнера «Аэрофлота», выполнявшего рейс Нижневартовск — Москва, при подлете к аэропорту Шереметьево отказала навигационная система.

С начала года у российских авиакомпаний по меньшей мере 10 раз происходили отказы авиатехники во время рейсов. В выходные в горах Афганистана после отказа двух двигателей упал самолет Falcon 10B, выполнявший санитарный рейс. На борту было шесть человек — четыре члена экипажа выжили, а два пассажира погибли.

15 января самолет авиакомпании «Ямал», направлявшийся в Салехард из Горно-Алтайска, совершил вынужденную посадку в Толмачево из-за неисправности. У Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия» при вылете из Якутска в Москву во время взлета разрушилась шина колеса. В тот же день «Уральские авиалинии» дважды попытались выполнить рейс в Сочи из Екатеринбурга на неисправном Airbus А321, но в последний момент полеты отменяли. Оба раза при разгоне по полосе первый двигатель не выходил во взлетный режим.

12 января сразу три аварийные ситуации произошли на рейсах «Победы». Сигнал тревоги прозвучал в аэропорту Чебоксар — после приземления пилоты прилетевшего из Москвы рейса доложили о возгорании основной стойки шасси.

Тем же вечером, пролетая над Омской областью, об отказе правой бортовой инерционной системы сообщил экипаж рейса Москва — Барнаул. Самолет сел на аэродроме Новосибирска. Третий инцидент произошел на рейсе «Победы» Москва — Уфа. Над Чувашией пилоты доложили о запахе горелой проводки в туалете. Борт приземлился в Уфе.

За январь–ноябрь прошлого года, по данным Росавиации, в стране было зафиксировано 670 авиапроисшествий, из которых 400 были связаны с отказом техники, в том числе двигателей.