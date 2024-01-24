Популярный среди белорусов Volkswagen представил обновленный Golf 8 24.01.2024, 20:37

Фотофакт.

Популярный среди белорусов автоконцерн «Фольксваген» презентовал обновленную версию популярного «Гольф» восьмого поколения, информирует пресс-служба автохолдинга.

Новинка немецкой компании Golf 8 демонстрирует измененные фары, рестайлинг переднего бампера и подсветку логотипа. Конструкторы установили на передней панели «Гольфа» восьмого поколения новый дисплей, с вариантами его размеров от 10,4 до 12,9 дюйма. А еще установлена медиасистема со встроенным ChatGPT.

Что удивительно, сенсорные кнопки на руле заменили простыми (но более надежными. - Ред.) клавишами. Добавлена функция управления автопарковкой со смартфона. Также за доплату на Golf 8 могут устанавливаться матричные фары IQ.Light.

Кроме того, обновленный «Гольф» может быть снабжен одним из девяти двигателей различного типа на выбор: гибридный, бензиновый или дизельный турбированные.