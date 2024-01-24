Установлены фамилии членов экипажа Ил-76
- 24.01.2024, 21:09
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Их гибель подтвердили родственники.
Журналисты «Радио Свободы» установили фамилии членов российского экипажа Ил-75, сегодня упавшего в Белгородской области РФ. Гибель по меньшей мере трех из них подтвердили их родственники.
Схемы установили, что экипаж принадлежал к 117-му военно-транспортному авиационному полку, дислоцирующемуся в российском Оренбурге.
Журналисты утверждают, что получили имена шести человек, которые должны сопровождать этот полет, верифицировали их должности и принадлежность к военной авиации.
В материале говорится, что родственники якобы подтвердили гибель трех членов экипажа.
Среди них:
→ 36-летний командир Станислав Беззубкин;
→ штурман Алексей Высокин;
→ 38-летний бортинженер Андрей Пилуев.
Супруга Беззубкина сообщила «Радио Свободе», что о смерти мужа ей рассказали в Минобороны РФ. По словам женщины, в последний раз она общалась с ним около 07:30 по российскому времени, когда он должен был вылетать из Москвы.
Жена Пилуева одновременно отметила, что знает о гибели мужчины, но официально «подробную информацию ей еще не предоставили».
Гибель Высокина подтвердила его двоюродная сестра. Она сказала, что ей об этом стало известно от его родителей. Также журналисты разыскали в социальных сетях страницу еще одного члена экипажа Ил-76 – бортового радиста Игоря Саблинского. Под его фото выражают соболезнования по поводу гибели.
Информацию российских властей о том, что на борту также находились украинские пленные, независимо проверить не удалось, добавили журналисты.