Установлены фамилии членов экипажа Ил-76 24.01.2024, 21:09

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Их гибель подтвердили родственники.

Журналисты «Радио Свободы» установили фамилии членов российского экипажа Ил-75, сегодня упавшего в Белгородской области РФ. Гибель по меньшей мере трех из них подтвердили их родственники.

Схемы установили, что экипаж принадлежал к 117-му военно-транспортному авиационному полку, дислоцирующемуся в российском Оренбурге.

Журналисты утверждают, что получили имена шести человек, которые должны сопровождать этот полет, верифицировали их должности и принадлежность к военной авиации.

В материале говорится, что родственники якобы подтвердили гибель трех членов экипажа.

Среди них:

→ 36-летний командир Станислав Беззубкин;

→ штурман Алексей Высокин;

→ 38-летний бортинженер Андрей Пилуев.

Супруга Беззубкина сообщила «Радио Свободе», что о смерти мужа ей рассказали в Минобороны РФ. По словам женщины, в последний раз она общалась с ним около 07:30 по российскому времени, когда он должен был вылетать из Москвы.

Станислав Беззубкин (Фото: Схемы)

Жена Пилуева одновременно отметила, что знает о гибели мужчины, но официально «подробную информацию ей еще не предоставили».

Андрей Пилуев (Фото: Схемы)

Гибель Высокина подтвердила его двоюродная сестра. Она сказала, что ей об этом стало известно от его родителей. Также журналисты разыскали в социальных сетях страницу еще одного члена экипажа Ил-76 – бортового радиста Игоря Саблинского. Под его фото выражают соболезнования по поводу гибели.

Алексей Высокин (Фото: Схемы)

Информацию российских властей о том, что на борту также находились украинские пленные, независимо проверить не удалось, добавили журналисты.