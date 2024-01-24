«Фотошопь не фотошопь — ничего не выходит» 4 24.01.2024, 21:37

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Белоруска рассказала в TikTok, как мощно худела после двух беременностей.

Валерия – мама трех малышей. Родом она из Беларуси, но живёт в Вильнюсе. Ее соцсети полны снимков, на которых видно: несмотря на беременности, девушка – в отличной форме. За красивыми фото – на самом деле серьезная борьба: после второго ребенка Лера похудела на 60 килограммов, а после третьего — на 80. По ее мнению, лишний вес — это не столько про килограммы, сколько про лень. О том, как она с ней справлялась, Валерия подробно рассказала в своем TikTok.

«Чувствовала, что иду и устаю. Поднимаюсь на второй этаж — запыхиваюсь»

Валерии 30 лет, ее рост — 174 сантиметра. В ее семье растет дочка и два сына: старшей Арине семь лет, среднему Марку — пять, младшему Лео-Габриэлю около двух. Сейчас Валерия весит 61 килограмм, хотя после рождения третьего ребенка поправилась до 144,8 килограмма, пишет «Зеркало».

— С детства я всегда была худая и высокая, хотя кушала, сколько хотела. Я на отлично училась и готовилась в университет. Но из-за того, что обстановка в семье была непростая, в 13 лет решила уйти из дома, поступила в колледж, получала стипендию, иногда мыла посуду в пиццерии, — описывает тот период своей жизни Валерия. — Несмотря на насыщенный график и стрессы, я оставалась стройной. Видимо, у меня был хороший обмен веществ и конституция.

В 19 лет она вышла замуж, а через два года они с мужем узнали, что ждут малыша. Лера была счастлива.

— До первой беременности я весила 50 килограммов, — вспоминает Валерия. — Весь срок животик почти не рос, УЗИ показывало маленький плод, врачи пустили меня на естественные роды. Но когда малышка стала выходить, медики поняли: она крупная, – и напряглись. Все прошло непросто. Девочка весила почти пять килограммов.

После рождения дочки тело Валерии быстро пришло в тонус: растяжек не было, оставался только маленький животик. Месяца через два, «когда сошли отеки и все ушло», молодая мама весила уже 49 килограммов.

Спустя два года пара задумалась о втором ребенке — в 25 лет Валерия снова забеременела. Первое время все было нормально, а где-то на 16-й неделе вес стал стремительно расти. Каждые следующие семь дней девушка набирала два-три килограмма. Врач ругала: «Слишком много», и сажала ее на диету. Рекомендовала не нагружать желудок. Пациентка все это соблюдала, но цифры на весах увеличивались.

— Мои ноги стали в пять раз больше, живот вырос на 10 километров вперед и покрылся красными растяжками. Они также появились на груди и ногах, — описывает изменения Валерия. — Но для меня было важно лишь то, чтобы ребенок получал все нужные витамины. К тому же я была уверена, что все лишнее, как и в первый раз, сойдет, и я снова стану красивой.

Когда перед родами Валерию привезли в роддом и поставили на весы, они показали 124 килограмма. Медик, увидев эти цифры, спросила: «Девушка, вы что? Вы вообще о ребенке думаете?»

— В этот раз чуда не случилось, — признается в TikTok Валерия. — Когда муж увидел меня после родов, спросил: «Ты уже родила или нет?» Потому что мой живот оставался таким же большим. Это была шутка, он не хотел меня обидеть, но каждое высказывание про внешность начало меня ломать.

После выписки вес начал падать. Через полтора-два месяца Валерия весила уже 106 килограммов. Говорит, на ее рост 174 сантиметра это выглядело терпимо. Хотя себе она все равно казалась «объемной женщиной».

— Помню, как в какой-то момент решила сфотографироваться с ребеночком и отправить снимок родным. И тут поняла: мое лицо не вмещается в кадр, — вспоминает она. — Я чувствовала, что иду и устаю. Поднимаюсь на второй этаж — запыхиваюсь.

В отношениях Валерии и супруга начались проблемы. В TikTok женщина признавалась, что конфликты, двое малышей, ночные подъемы наслаивались одно на другое как снежный ком. Белоруска стрессовала и, чтобы немного успокоить себя, шла к холодильнику заедать проблемы. В какой-то момент весы показали ей 116−117 килограммов.

«Забрали в больницу — оказалось, у меня в желчном 33 камня»

В этот момент Валерия поняла, что в жизни нужно что-то менять. Начала с простого — с ходьбы. Нашла ближайший торговый центр, он располагался в четырех-пяти километрах, и стала закупаться там. Первое время было тяжело, но это оказался крутой стимул каждый день выходить на прогулку с коляской.

— Для ребенка было полезно находиться на свежем воздухе, а для меня — подальше от еды, — шутит молодая мама. — Со временем мы стали гулять и по 12, и по 13 километров.

С километрами, признается, пришло и осознание того, что, чтобы стать другой снаружи, следует измениться внутри. А значит, «важно не просто похудеть, а перебороть лень». Судя по фото, которые публикует Валерия в своих соцсетях, к своей цели она шла серьезно в прямом и переносном смысле. Порой из-за количества пройденных шагов ее ноги были в крови от мозолей.

В дополнение к физической активности девушка стала разбираться и с меню. Укладывала детей спать и читала, что такое правильное питание. Видела слова «авокадо», «красная рыба», «сахарозаменитель». Думала: «Боже, у меня денег на это нет». Да и готовить себе одно, а детям и мужу другое не хотелось. Валерию это пугало, но не останавливало. Она продолжала вбивать запросы «ПП салат», «ПП ужин», и ей начали попадаться простые рецепты с недорогими ингредиентами.

Подписчикам она рассказывала, что также стала пробовать обертывания. Покупала средства от целлюлита, скрабы. Использовала народные методы – соль с кофе, перец, мед и даже уксус. Следующий шаг — тренажер. Валерия взяла в прокате беговой велосипед. Делала обертывание, надевала теплые вещи — и на велик. Спустя время появился результат. Женщина признавалась, что, когда дошла до 76 килограммов, прогулки и нормальное питание стали уже образом жизни.

А потом случилась беда. Как-то, когда Валерия уложила детей спать, у нее разболелся желудок. Болело в солнечном сплетении. То сжимало, то отпускало, словно схватки. Стало тошнить с кровью. Девушка вызвала скорую. Бригада осмотрела ее, сказала: «Гастрит».

— Думаю: как гастрит, если я так слежу за своим здоровьем? Они уехали, а через полчаса мой живот раздуло, словно Вселенную, — рассказывает Валерия. — Меня забрали в больницу, попросили глотнуть зонд, сделали УЗИ. Оказалось, в желчном – 33 камня.

Дальше была операция. Валерии удалили желчный пузырь. По словам девушки, «что-то пошло не так». Ей наложили швы, а через два дня выяснилось, что у нее аллергия на шовный материал. Пришлось его снимать. В итоге молодой маме сделали еще три операции. Пока все заживало, она чувствовала себя ужасно. Три месяца сидела на куриных бульонах. Другая еда, например, сыр или хлеб, вызывала боль.

— Я не могла и не хотела есть. Я похудела, — вспоминает Валерия, прикладывая к посту свое стройное фото того периода.

Судя по всему, красивая фигура, к которой так стремилась Валерия, стала последним, о чем в тот момент она хотела и могла думать. В TikTok девушка призналась: ей было обидно, что человек, который не пьет и не курит, в 26 лет переживал подобное. Говорит, когда смотрела на себя в зеркало, не испытывала гордости, ведь последние лишние килограммы потеряла из-за болезни.

Спустя год после операции Валерия с мужем развелись. Марк подрос и уже вместе с сестрой стал ходить в детский сад. Несмотря на непростой период в жизни, Валерия выглядела очень хорошо. А еще она попробовала вернуться в профессию. В вузе девушка изучала иностранные языки и решила попробовать себя в качестве переводчика. Оставляла детей на 2−3 дня с сестрой и ездила работать в Краков, Варшаву, Вильнюс.

«Переживала, что у меня опять будут проблемы с весом. Грузилась, не смотрела на себя»

Валерия пишет, что развод с первым мужем дался непросто. После него белоруска с детьми переехала в Вильнюс. Судя по фото в ее соцсетях, это было в 2020-м. В новой стране у нее появились друзья. А вот о том, чтобы снова влюбиться, женщина и не думала.

— Но с двумя детьми в чужой стране иметь поддержку очень важно, — писала она. — Меня как девушку без родителей и после первого брака уже не интересовали чувства. Я понимала любовь как заботу и поступки.

Судя по фото, которые Валерия прикрепила к этому посту, в тот период она встретила важного в своей жизни человека. Спустя время они поженились. Предложение будущий муж сделал ей в Париже. Со счастьем, признается женщина, в ее жизни появилось и много осуждения из-за того, что супруг на 20 лет старше ее.

— Но свою жизнь я хочу прожить для себя, а не окружающих, — эмоционально отмечает Валерия в своем TikTok. — Я мечтала о большой семье. Муж прекрасно относится к двум моим старшим детям. Я дала себе шанс поверить и не прогадала. Я хотела исполнить свою мечту и иметь троих детей.

В тот период Валерия весила 65 килограммов и о том, что в ее жизни снова может появиться лишний вес, даже не думала. А когда забеременела, началось.

— У меня еще был маленький живот, а я уже донимала мужа: «Я распухла? Я большая?». Понимала: главное – ребенок, но последствия предыдущих родов не давали покоя, — вспоминает женщина. — До 30 недель я сильно не набирала, но перед родами стала уже 98 килограммов. Переживала, что у меня опять будут проблемы с весом. Грузилась, не смотрела на себя. Когда была на 30 неделе, мы сделали беременную фотосессию. Больше беременных фото у меня нет. Боялась опять вступить в ту историю. Муж меня поддерживал. Говорил, я его королева и что любит любой.

В Литве Валерии сделали кесарево. Признается, что после операции она не испытала материнских чувств и радости. Начался сильный стресс. В итоге молодая мама могла день не есть, потом понимала, что уже сутки без еды, и обжиралась.

— Через два месяца после рождения Лео-Габриэля муж подарил нам поездку в Венгрию. И мы семьей отправились на машине в Будапешт. После поездки посмотрела фото, поняла: это не я. Думала, сейчас немного отфотошоплю и выложу в Instagram, — вспоминает Валерия. — Потом осознала: фотошопь не фотошопь, ничего не выходит. Словила себя на мысли, что я снова с большим весом. Началась депрессия. Сидела и страдала без причины, но решила: пока ребенку не исполнится семь месяцев, ничего с собой делать не буду. Пусть швы заживают. В день, когда младшему сыну исполнилось семь месяцев, я весила 144,8 кг.

Тогда же Валерия и взяла себя в руки. В видео в TikTok она рассказывает, что пробовала лимфодренажный массаж, разобралась с питанием и стала очень много гулять с коляской в любую погоду зимой, весной, летом. Порой нахаживала по 20−25 километров в день.

— Главное вложение в мою фигуру — это спорт до моей беременности, — отмечает она в посте и говорит, что попробовала электротренировки, но все-таки устала от спорта.

К привычным для Валерии 60+ килограммов она смогла вернуться через семь месяцев. Сейчас, признается, ест все то же, что и ее семья, только небольшими порциями, и не полнеет. Во многом ей в этом помогает то, что свой рацион девушка строит, опираясь на интуитивное питание. Она научилась чувствовать, сколько еды нужно ее организму, чтобы насытиться, и старается эту норму не превышать.

— Понимаю, что стала совсем другим человеком. Я наконец-то наслаждаюсь жизнью, потому что разобралась с собой, со своими мыслями, — говорит в видео Валерия, описывая свою нынешнюю фигуру одним словом «вау». — Помните: волшебных таблеток не бывает, есть только вы.