Директора ТРК «Гродно» задержали пьяным за рулем 6 24.01.2024, 21:48

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Николай Мельяченко

Пропагандиста уволили.

Данные директора «Телерадиокомпании «Гродно» Николая Мельяченко в январе 2024 года исчезли с сайта организации. Оказалось, что мужчина больше не работает в учреждении. По информации издания Hrodna.life, этому предшествовало задержание мужчины за нетрезвое вождение.

Новый директор пока не сайте не указан. Исполняющий обязанности — главный инженер Владимир Жудро. Причины увольнения или ухода журналистам Hrodna.life по телефону не объяснили, ограничились «так вот случилось». На вопрос, что с директором, в аккаунте Instagram телерадиокомпании блокируют пользователей.

По информации Hrodna.life, Николай Мельяченко был задержан за пьяное вождение во время новогодних праздников. В официальных источниках по состоянию на 24 января об этом ничего не сообщалось.

Николаю Мельяченко 49 лет. Он возглавлял телерадиокомпанию «Гродно» с 2008 года. До этого был заведующим корпунктом АТН Первого канала.