Apple сделает электромобиль, похожий на Tesla 24.01.2024, 22:01

Когда он ожидается.

Apple отказалась от идеи полностью автономного автомобиля без руля и педалей и сосредоточена на разработке электромобиля, похожего на Tesla. Об этом сообщает Bloomberg.

Проект, известный как Apple Car, ожидается только в 2028 году, то есть после двухлетней задержки. Автомобиль Apple будет иметь автоматизацию на уровне 2+, что означает, что он предлагает ограниченные функции самостоятельного вождения, но все еще требует полного внимания водителя. Это означает, что водитель должен контролировать руль и управлять торможением и ускорением. Даже Tesla, обладающая автопилотом на уровне 2, выглядит более продвинутой по сравнению с Apple.

По данным Bloomberg, Apple представила свои обновленные планы потенциальным производственным партнерам в Европе. Компания все еще хочет предлагать автономную систему на уровне 4 в будущем.

Компания Tesla работает над компактным электрическим кроссовером под кодовым названием Redwood, старт производства которого запланирован на июнь 2025 года, сообщили источники Reuters, знакомые с этим вопросом.