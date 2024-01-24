Капитализация Microsoft достигла $3 триллионов 24.01.2024, 22:29

Это связано с искусственным интеллектом.

Корпорация Microsoft 24 января достигла исторической рыночной оценки в $3 трлн, что отражает оптимизм рынка относительно искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg.

Акции выросли на 1,3% — до $403,95, что привело к росту рыночной капитализации до $3 трлн. Сейчас Microsoft на втором месте после Apple, капитализация которой составляет $3,02 трлн.

Значительная часть роста отражает энтузиазм инвесторов в отношении искусственного интеллекта и его потенциала для ускорения роста прибыли и доходов. Microsoft, благодаря партнерству с OpenAI Inc., считается одним из крупнейших бенефициаров ИИ.

По прогнозам, спрос на услуги искусственного интеллекта вместе с облачными вычислениями для их поддержки будет способствовать долгосрочным тенденциям роста Microsoft. Согласно данным Bloomberg Intelligence, в 2024 финансовом году ожидается, что доход вырастет почти на 15%, что быстрее, чем в технологическом секторе.

Рост привел к тому, что акции Microsoft стали одними из самых популярных акций на Уолл-стрит. Более 90% отслеживающих Bloomberg аналитиков рекомендуют покупать акции компании, а средняя целевая цена аналитиков указывает на рост примерно на 7% от нынешних уровней.

Microsoft выпустила Copilot Pro – ежемесячную подписку для опытных пользователей, которая предоставляет доступ к последней версии ChatGPT, а также Copilot в приложениях Microsoft 365 и новых функций. Стоит $20 в месяц для пользователя.