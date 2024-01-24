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Шольц призвал ЕС увеличить помощь Украине

  • 24.01.2024, 22:43
Шольц призвал ЕС увеличить помощь Украине
Олаф Шольц

Канцлер Германии назвал выделенную в этом году помощь недостаточной.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал выделенную странами Европейского союза финансовую помощь для Украины в этом году недостаточной. Берлин призывает государства-союзники увеличить оборонную поддержку.

Об этом сообщает Die Zeit.

По словам канцлера ФРГ, суммы, которые европейские государства сейчас предусмотрели на текущий год и заложили в бюджет для помощи украинской стороны, «недостаточно большие».

«В этой связи я как раз провожу много телефонных переговоров с моими коллегами и прошу их делать больше», - заявил Шольц.

Также немецкий канцлер выразил мнение, что было бы «самоуверенно полагать, что мы можем делать это в долгосрочной перспективе в одиночку».

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