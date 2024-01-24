Победительницей конкурса «Мисс Япония» стала этническая украинка 1 24.01.2024, 23:17

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Каролина Сиино

Каролина Сиино родилась в Тернополе в самой обычной украинской семье.

Победительницей конкурса «Мисс Япония» 2024 года стала уроженка украинского Тернополя Каролина Сиино, передает ВВС.

Она стала не только первой победительницей конкурса, родившейся за пределами Японии, но и самой старшей (26 лет).

Получая корону, плачущая от радости Каролина на безупречном японском языке сказала, что все происходящее «похоже на сон».

«С того момента, как я услышала свое имя, я не перестаю плакать. Мне приходилось преодолевать барьеры, когда меня не воспринимали как японку, поэтому я полна благодарности за то, что на этом конкурсе меня японкой признали», — поделилась она со зрителями.

Каролина родилась в Тернополе в 1998 году в самой обычной украинской семье. Но потом ее мать вышла замуж за японца, и они переехали в Нагою, когда девочке было всего пять лет. Она довольно быстро заговорила на языке своей новой страны, почувствовав себя японкой «как в разговорах, так и в мыслях», но, взрослея, стала с сожалением замечать, что все видят: она выглядит не так, как местные девушки.

Каролина подала заявление на конкурс «Мисс Япония» после того, как получила гражданство страны в 2022 году. По ее словам, она сделала это для того, чтобы «создать общество, в котором о людях не судили бы по их внешности».