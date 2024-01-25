В Польше рассказали, скольким белорусам отказали в прошлом году в выдаче ВНЖ 25.01.2024, 0:59

Их посчитали угрозой нацбезопасности.

В прошлом году 27 граждан Беларуси получили отказы в выдаче видов на жительство в Польше из-за угрозы национальной безопасности. Об этом говорится в ответе, который издание Hrodna.life получило от пресс-секретаря польского Управления по делам иностранцев Якуба Дудяка.

По тем же самым причинам в 2023 году отказ в предоставлении ВНЖ получили еще 535 граждан других стран.

В своем ответе на запрос Hrodna.life Якуб Дудяк напомнил, что, в соответствии с положениями Закона об иностранцах, разрешение на постоянное проживание изымается у иностранца, если:

это требуется по соображениям обороны или государственной, общественной безопасности и порядка;

этого требуют интересы Польши;

в процессе рассмотрения дела о выдаче ему/ей этого разрешения он/она подали заявление о выдаче разрешения, содержащее ложные личные данные или ложную информацию, приложили документы, содержащие такие данные, или предоставили ложные показания, подделали, сфальсифицировали документ, чтобы использовать его как подлинный;

владелец разрешения на ПМЖ был приговорен судом за умышленное преступление к тюремному заключению на срок не менее трех лет;

покинул территорию Польши на срок, превышающий шесть лет.

После лишения разрешения на ПМЖ иностранцу предоставляется 30 дней на добровольный выезд из Польши. После этого начинается процедура депортации — например, пограничной службой. При этом вам могут выдать разрешение на «толерантное пребывание» или «по гуманитарным соображениям» в ситуации потенциальной угрозы безопасности иностранца на родине. Невыдачу их можно обжаловать.

Также в Польше можно обратиться за международной защитой, если вы опасаетесь за свою безопасность на родине, включая преследование из-за своих взглядов или политической, общественной деятельности.