В Иллинойсе мужчина застрелил восемь человек 25.01.2024, 1:32

Он сбежал за две тысячи км и покончил с собой.

В городе Джолиет (штат Иллинойс, США) 23-летний Ромео Нэнс по неизвестным причинам застрелил восемь человек. Подозреваемый смог добраться до Техаса, где застрелился, когда его выследили правоохранители. Об этом 23 января в Facebook сообщил департамент полиции города.

Убийство, по данным полиции, было совершено 21 января. Семь жертв, в том числе подростки 14 и 16 лет, находились в двух соседних домах – вероятно, это были родственники и знакомые Нэнса. Еще один мужчина погиб в больнице от ранения в голову – полиция считает, что он никак не связан с другими жертвами, но, возможно, связан с подозреваемым. Кроме того, ранения в ногу получил еще один человек – его жизни ничего не угрожает.

После этого Нэнс уехал в Техас (почему именно туда, в полиции не знают; мужчина, по имеющимся данным, не имел никакой связи с этим штатом). Остановившись в одном из торговых центров в Техасе, он украл техасские номера, чтобы сбить полицию со следа. Однако вскоре маршалы нашли Нэнса – это произошло недалеко от города Сан-Антонио, почти в 2 тыс. км от места преступления. После столкновения со стражами порядка подозреваемый застрелился.

В полиции заявили, что мотивы преступления пока неизвестны и, возможно, никогда не будут установлены. «Мы не можем залезть ему в голову. Мы просто не имеем представления, почему он сделал то, что сделал», – сказал на пресс-конференции 22 января начальник полиции Джолиет Билл Эванс, которого цитирует телеканал ABC7 Chicago.

Правоохранители сообщили, что Нэнс «имел криминальную историю», но не привели никаких подробностей.