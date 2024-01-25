Netflix заявил о стремительном росте подписчиков 25.01.2024, 3:44

Что послужило росту.

Стриминговая платформа Netflix заявила, что за последний квартал прошлого года количество подписок стремительно выросло. Об этом сообщает BBC.

За три месяца потоковый гигант прибавил более 13,1 миллиона подписок. Это самый большой показатель за любой квартал с 2020 года, что продолжает серию роста, которая началась в прошлом году.

Netflix заявил, что уверен в своем пути роста и планирует повысить цены.

«Мы в значительной степени приостановили повышение цен, когда внедряли платный общий доступ. Теперь, когда мы это сделали, мы можем вернуться к нашему стандартному подходу», - сказал сопредседатель исполнительного директора Грег Питерс во время телефонного разговора с аналитиками.

Многие новые члены компании выбрали самый дешевый тарифный план, несмотря на то, что их не отпугивает перспектива видеть рекламу.

По данным компании, в 12 странах, где компания предлагает рекламу, включая некоторые из самых больших рынков, таких как Великобритания и США, на этот тарифный план приходится 40% новых подписчиков.

За стандартный план с рекламой Netflix берет 4,99 фунта стерлингов в Великобритании и 6,99 доллара в месяц в США по сравнению с 10,99 фунта стерлингов и 15,49 доллара без рекламы.

В целом в 2023 году Netflix получила доход более чем в 33,7 миллиарда долларов США, что на 6% больше, чем по итогам 2022 года.