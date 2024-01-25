Пионтковский назвал самую большую ошибку Путина 1 25.01.2024, 8:17

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Политолог считает, что в скором времени состоится третий распад РФ.

Подписание президентом Украины Владимиром Зеленским указа о предоставлении возможности получить гражданство всем этническим украинцам, в частности живущим на территории России, является хорошим асимметричным шагом, не изменяющим официальную позицию Украины и ее союзников по восстановлению территориальной целостности Украины в пределах 1991 года.

Об этом политолог Андрей Пионтковский сказал в интервью «24 каналу».

По словам эксперта, понятно, что Украина не стремится к параду ВСУ на Красной площади. Победа состоит в восстановлении государственной границы Украины в 1991 году.

«Никто не будет вмешиваться во внутренние дела России, никто туда не полезет, потому что там такое начнется, что, Боже упаси. Рамзан Кадыров объявит свою независимость Чечне на следующий день, как и еще ряд республик Северного Кавказа. Мы видим, что и в Поволжье национальное движение также масштабный», – сказал Андрей Пионтковский.

По словам Пионтковского, произойдет третий распад России, который уже дважды откладывался.

Политолог напомнил, что первый произошел в 1917-1918 гг.

Второй раз это произошло в 1991-м.

«Но Путин решил, что это была, оказывается, «величайшая геополитическая катастрофа» XX века. Он подумал, если большевикам удалось все это восстановить, то почему мне не удастся? Но большевики предлагали украинскому христианину не национальную украинскую идею, а торжество, справедливость, рабочие христиане во всем мире и т.д. В это многие поверили», – рассказал Андрей Пионтковский.

Сейчас Путин, по словам политолога, предлагает украинцам, а также литовцам, белорусам, армянам так называемую «великую Россию», которая никому не нужна.

«Никому вообще не нужна эта «Великая Россия». Это самая большая ошибка Путина. Ему показалось, что он может так же как и большевики все восстановить с легкостью», – заявил эксперт.

Поэтому, заметил он, сейчас третий распад так называемой «Русской империи» неизбежен.

«Я думаю, что многие территории России найдут для себя спасение в этом бурном развале, в присоединении к процветающему европейскому государству», — сказал Пионтковский.

Эксперт назвал «правильным вбросом» информацию о восстановлении национальных границ.

«Но не стоит на нем сейчас акцентировать, на этом этапе войны. Однако это некий месседж на будущее», — добавил Пионтковский.