Демагогия Лаврова и Небензи Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

25.01.2024, 8:31

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Разумные люди это понимают.

Путинские «дипломаты» запросили заседание Совбеза ООН в связи с разбившимся Ил-76. То же было с ударами по Донецку.

Если бы, скажем, Соединенные Штаты требовали созыва заседаний Совбеза после каждого ночного удара, то он заседал бы каждый день, начиная с 24 февраля лишь в связи с боевыми действиями в Украине. Ни на что другое не было бы времени.

Все разумные люди это понимают. Но путинские «дипломаты» поступают иначе. Цель – злоупотреблять положением и утомить ООН. Из этой же области демагогия Небензи, Лаврова. «Что вы нам сделаете? Мы в своем праве. Хотим и требуем».

Такой подход уничтожает ООН, потому что обесценивает то, чем занята эта организация. Раз обесценивает, то и разрушает. ООН и так не в лучшем состоянии, то же, что делают лавровцы, лишь толкает ООН к еще большему разрушению.

По существу, ООН путинцам не нужна вообще - как инструмент движения к миру, поддержания мира. Как место для демагогии – да, ООН путинцам нужна. Но только для этого.

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»