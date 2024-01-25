Кремль преследовал две цели: в ISW раскрыли важные факты о падении Ил-76 1 25.01.2024, 8:40

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Россия начала мгновенно распространять фейки.

Утром 24 января в Белгородской области РФ разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76 и игроки информационного пространства страны-агрессора мгновенно воспользовались катастрофой для распространения фейков. Агрессор прибег к этому, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать ей военную поддержку.

Основной темой для «вбросов» стали заявления пропагандистов о якобы пребывании на борту самолета украинских военнопленных. Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, какие цели преследует Кремль, распространяя эту ложь.

В первую очередь эксперты описали хронологию того, как накануне освещалась информация об авиакатастрофе в России. Так, Ил-76 разбился в селе Яблоново Белгородской области (в 50 км к северо-востоку от Белгорода), что подтверждают геолоцированные кадры, опубликованные различными источниками. Министерство обороны РФ заявило, якобы самолет перевозил «65 украинских военнопленных» и «направлялся на заранее организованный обмен» на пограничном пункте пропуска «Колотиловка» между РФ и Украиной. Также ведомство обвинило Киев в попадании в самолет двух неуказанных ракет, в результате чего «погибли 65 военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военнослужащих».

Одна из самых ярых российских пропагандистов и главный редактор подконтрольного Кремлю издания RT Маргарита Симоньян опубликовала так называемый список «имен украинских военнопленных», которые, по утверждению Москвы, были на борту. Но параллельно этому несколько российских же источников, а также украинских отметили, что по крайней мере один из предполагаемых военнопленных уже был обменян в ходе предыдущего обмена 3 января.

Украинские официальные лица, в том числе уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными немедленно отреагировали на инцидент, подчеркнув, что Украина расследует авиакатастрофу. Они призвали аудиторию не делать преждевременных выводов о ней на основании неподтвержденных фактов.

Пресс-секретарь Главного управления военной разведки Андрей Юсов подтвердил, что обмен военнопленными должен был состояться 24 января, но он не начался. Позже в ГУР заявили, что Украина «не располагает достоверной и исчерпывающей информацией о том, кто именно находился на борту самолета» в Белгородской области РФ. Также подчеркнули, что Украина «продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки» и «контролировать воздушное пространство» в районе харьковско-белгородской границы.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на неуказанные источники в ВСУ сперва написало, якобы российский Ил-76 перевозил зенитно-ракетные комплексы С-300, которые оккупанты часто используют для ударов по наземным целям в Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении 24 января, что Украина работает над установлением «всех ясных фактов» и что ГУР изучает «судьбу всех заключенных».

«ISW в настоящее время не дает оценки обстоятельств крушения Ил-76 и не может независимо проверить заявления России или Украины об инциденте», – указали аналитики.

Вместе с тем они обратили внимание на то, как российские пропагандисты воспользовались этим событием, чтобы в очередной раз посеять дезинформацию об Украине, в частности на мировой арене.

Председатель комитета госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, якобы Украина «намеренно сбила Ил-76», зная, что в нем «находятся украинские военнопленные». Он призвал приостановить все обмены на неопределенный срок.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил украинскую «внутриполитическую борьбу» в том, что она способствовала авиакатастрофе. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который находится в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН (СБ ООН), призвал к срочному созыву еще одного заседания для рассмотрения вопроса о катастрофе и обвинил Украину в «терроризме».

«Подобные российские обвинения отчасти призваны посеять недовольство в Украине и усилить недоверие к украинскому правительству, что согласуется с некоторыми другими российскими информационными усилиями, направленными на ослабление Киева внутри страны», – заявили в ISW.

Там подчеркнули, что обмен военнопленными является деликатным вопросом как в России, так и в Украине, и подобные обращения к этой теме предсказуемо вызывают эмоциональную реакцию. В Кремле на этом фоне также сделали необоснованные заявления о том, что Украина «нанесла удар по Ил-76 ракетными комплексами, предоставленными США или Германией». По мнению аналитиков ISW, это было сделано в попытке отговорить западных партнеров Украины предоставлять ей критически важные системы ПВО, необходимые для непрерывной обороны от российских воздушных атак.