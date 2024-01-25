закрыть
25 января 2024, четверг, 9:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Панику россиян из-за взрывов и пожара в Туапсе показали на видео

  • 25.01.2024, 8:47
  • 2,184
Панику россиян из-за взрывов и пожара в Туапсе показали на видео

Удар по НПЗ стал шоком.

Поздним вечером 24 января 2024 года на нефтеперерабатывающей базе российской компании «Роснефть» в городе Туапсе Краснодарского края произошел пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей, выложившие кадры этого происшествия.

На видео также показали панику россиян из-за взрывов и пожара на НПЗ в Туапсе.

«Твою мать, господи!», — шепчет взволнованный голос за кадром.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип