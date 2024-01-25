Панику россиян из-за взрывов и пожара в Туапсе показали на видео
- 25.01.2024, 8:47
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Удар по НПЗ стал шоком.
Поздним вечером 24 января 2024 года на нефтеперерабатывающей базе российской компании «Роснефть» в городе Туапсе Краснодарского края произошел пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей, выложившие кадры этого происшествия.
На видео также показали панику россиян из-за взрывов и пожара на НПЗ в Туапсе.
«Твою мать, господи!», — шепчет взволнованный голос за кадром.