Панику россиян из-за взрывов и пожара в Туапсе показали на видео 25.01.2024, 8:47

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Удар по НПЗ стал шоком.

Поздним вечером 24 января 2024 года на нефтеперерабатывающей базе российской компании «Роснефть» в городе Туапсе Краснодарского края произошел пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей, выложившие кадры этого происшествия.

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На видео также показали панику россиян из-за взрывов и пожара на НПЗ в Туапсе.

«Твою мать, господи!», — шепчет взволнованный голос за кадром.

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