Стали известны новые тарифы на прокачку нефти через Беларусь 25.01.2024, 8:50

Они вступают в силу с 1 февраля.

Сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление МАРТ №» от 12 января, которым установлены тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба».

Оно вступает в силу с 1 февраля. Ранее пресс-служба МАРТ объявила, что тарифы увеличиваются на 10,2%.

В итоге прокачка тонны нефти будет стоить:

по участку Унеча (Высокое) – Адамова Застава – 629,26 российского рубля за тонну нетто без НДС,

по участку Унеча (Высокое) – Броды – 215,78 российского рубля за тонну нетто без НДС.

Также установлены тарифы с расчетами в беларусских рублях. Они касаются следующих участков (за тонну нетто без НДС):

Речица – открытое акционерное общество «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» – 2,67 рубля;

Речица – Адамова Застава – 14,68 рубля;

Речица – линейная производственная диспетчерская станция (ЛПДС) Мозырь – 2,45 рубля;

Речица – Броды – 3,33 рубля;

ЛДПС Мозырь – Адамова Застава – 12,23 рубля;

Невель-Полоцк – 2,31 рубля;

Унеча (Высокое) – Полоцк – 10,48 рубля;

Полоцк – Новополоцк – 0,03 рубля;

Речица – ЛДПС Мозырь – НПС Гомель – Полоцк – Новополоцк – 19,88 рубля;

ЛДПС Мозырь – НПС Гомель – Полоцк – Новополоцк – 17,42 рубля;

ЛДПС Мозырь – НПС Гомель – Полоцк – 17,38 рубля;

Полоцк – НПС Гомель – ЛДПС Мозырь – 17,38 рубля;

Унеча (Высокое) – Мозырь – ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» – 5,26 рубля;

Унеча (Высокое) – ЛДПС Мозырь – 5,04 рубля;

ЛДПС Мозырь – ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» – 0,22 рубля.

Ранее сообщалось, что ОАО «Гомельтранснефть Дружба» предлагало российской «Транснефти» увеличить тарифы на прокачку в направлении Польши на 43%, а в направлении Украины – на 14,5%. Казахстан, чья нефть идет по северной ветке «Дружбы» в Германию через Польшу выступал против такого повышения.