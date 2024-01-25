В Беларуси задержали бывшего журналиста и политзаключенного Сергея Гордиевича 25.01.2024, 9:07

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Сергей Гордиевич

Облава прошла в Дрогичине.

В Дрогичине во время рейда силовиков был задержан экс-журналист сайта «Першы Рэгіён» и бывший политзаключенный Сергей Гордиевич. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

По предварительной информации БАЖ, за Сергеем Гордиевичем пришли 24 января. Его задержали за «распространение, изготовление и хранение информационной продукции, которая содержит призывы к экстремистской деятельности» (статья 19.11 КоАП).

Сергей Гордиевич сотрудничал с порталом «Першы рэгіён». В 2021 году он был осужден по трем статьям УК за оскорбление Лукашенко, представителей милиции и клевету. Свою вину журналист не признал. Ему назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы. Был признан политзаключенным. Вышел на свободу в конце октября 2022 года.

В сентябре прошлого года Гордиевича задержали, когда он вернулся в Беларусь из-за границы. Позже его выпустили на свободу.

По данным правозащитного центра «Весна», в рамках общереспубликанской облавы, которая стартовала 23 января, преследованию со стороны силовиков подверглись как минимум 100 человек из числа родственников политзаключенных и осужденных по политическим делам, которые отбыли назначенные наказания. Часть из них задержали за «финансирование» и «участие в экстремистских формированиях», у некоторых провели обыск и отпустили. Среди задержанных оказались жена политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович (ее осудили на 15 суток за «мелкое хулиганство»), витебский активист Борис Хамайда, экс-политзаключенный Алексей Романов и другие.