Литовским военным и чиновникам запретили без специального разрешения ездить в Беларусь 25.01.2024, 9:34

А также в Россию и Китай.

Правительство Литвы 24 января приняло решение запретить военнослужащим и должностным лицам поездки в Россию, Беларусь и Китай без отдельного разрешения, сообщает DELFI.

«Согласно Стратегии национальной безопасности, Россия, Беларусь и Китай представляют угрозы безопасности Литвы и ее граждан, среди которых — шпионаж против Литвы со стороны служб разведки и служб безопасности этих стран. Вышеупомянутые страны собирают информацию о гражданах Литовской Республики, имеющих право на доступ к засекреченной информации, ищут их уязвимые места, которыми стремятся воспользоваться при вербовке на своей территории или в третьих странах», — сказано в проекте постановления.

При этом документ предусматривает исключения. Военным и чиновникам не нужно будет получать разрешение для поездок, если они связаны с тяжелой болезнью или смертью членов семьи, реализацией родительских или опекунских прав, а также с решением имущественных вопросов, когда необходимо личное присутствие в этих странах.

Напомним, что в конце прошлого года Сейм Литвы принял поправки к закону, запрещающие военным и служащим выезжать в недружественные страны. Составить список таких государств было поручено правительству. Тогда сообщалось, что в него войдут Россия и оккупированный ею Крым, Беларусь, а также Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Молдова, включая Приднестровье, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Грузия (включая Абхазию и Южную Осетию).

Аналогичным образом военнослужащие, проходящие профессиональную военную службу, не смогут выезжать в зарубежные страны или на их территории, куда Министерство иностранных дел советует гражданам не ехать или которые МИД рекомендует немедленно покинуть.

Чуть ранее, в конце сентября 2023 года, Национальный центр кризисного управления Литвы заявил, что люди, работающие с секретной информацией, не смогут выехать в Россию, Беларусь и другие страны, представляющие угрозу для Литвы. По данным центра, эти ограничения коснутся 56 тыс. человек.

Тогда отмечалось, что решение ограничить поездки некоторых граждан Литвы в «недружественные» страны было принято с учетом того факта, что белорусские спецслужбы с некоторых пор активизировали свою деятельность на границе. По данным литовской разведки, граждан Литвы допрашивают на пограничных пунктах, принуждают сотрудничать с белорусскими спецслужбами путем шантажа и психологического давления.