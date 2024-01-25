Россия дважды атаковала Одессу ударными дронами 25.01.2024, 9:40

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Есть попадания в жилые дома.

Ночью 25 января Россия атаковала ударными дронам-камикадзе складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. Также в городе зафиксированы разрушения жилой инфраструктуры из-за падения обломков.

Войска РФ атаковали Одессу в две волны. Вследствие вражеской атаки шестеро мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

В Одесской области силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов, еще один – в Николаевской. В очередной раз оккупанты применяли уже испытанные тактические уловки – БПЛА заходили из акватории моря на низких высотах. Также противник прибегал к сложным маневрированиям.

По инерционной траектории сбитые дроны долетали до жилых кварталов. Часть обломков попали в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы. Один человек получил ожоги и был госпитализирован.

Также обломки дрона пробили крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе Одессе. В этом же жилом квартале упал еще один БПЛА, рядом с поврежденным во время предыдущей атаки многоквартирным домом. Взрывная волна нанесла много повреждений остеклению окрестных домов, дотла выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько транспортных средств повреждены.

В Приморском районе Одессе пострадали четыре человека, им оказана медицинская помощь на месте. Еще одного пострадавшего спасатели деблокировали из-под завалов.

В Силах обороны юга Украины сообщили, что попаданий не удалось избежать. Враг атаковал дроном склад мебельного комбината. На месте происшествия вспыхнул мощный пожар из-за большого количества легковоспламеняющихся веществ. Ранения получил мужчина, который рядом проезжал на велосипеде.