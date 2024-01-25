Лукашенко опозорился с цирком на «БелДжи» Марк Дзюба, «Салідарнасць»

25.01.2024, 9:48

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Идиотизм ситуации подчеркнуло поведение диктатора.

Чем была примечательна поездка диктатора Лукашенко на СЗАО «БелДжи» 19 января?

«Работающий образец первого электромобиля» так и не поехал

Помните, осенью прошлого года Лукашенко похвалился: вице-премьер Петр Пархомчик обещал ему, что в декабре покажет «первый электромобиль отечественной сборки» (если что, его создают с 2017 года и практически ежегодно обещают, что скоро выпустят)?

Чиновник потом подтвердил: «Планируем, что до конца текущего года главе государства будет продемонстрирован работающий образец первого электромобиля».

То, что на улице январь, а не декабрь – мелочи. На «БелДжи» Лукашенко поначалу показали разработанный Академией наук электромобиль на базе автомобиля модели Belgee X50… на экране в виде слайдов.

Идиотизм ситуации подчеркнуло поведение Лукашенко: он сделал вид, что все в порядке и… потребовал выйти на серийное производство белорусских электромобилей к 1 января 2025 года.

Когда группа чиновников вышла на улицу, там стоял электрокар, который показывали на слайдах. Но он так и не поехал.

Локализация на «БелДжи» провалена: похоже, не научились делать даже сиденья

В прошлом году руководство «БелДжи» сделало неожиданный финт: выкупило у Geely лицензию на платформу кроссовера Geely Coolray. Зачем? Чтобы иметь возможность пойти на «углубленную локализацию», т.е. включить туда больше белорусских комплектующих. Теперь этот автомобиль называется BelGee X50.

Но что с уровнем локализации? Директор «БелДжи» Геннадий Свидерский с указкой показал Лукашенко:

– Брестский аккумулятор ставим, стекло российское ставим. То, что касается электронных блоков, «Агат» ставит. Красим сами. Шины «Белшины», диски из Красноярска.

Э? «БелДжи» выкупил лицензию у китайцев, чтобы заменить их комплектующие российскими?! Свидерский поспешил обрисовать светлое будущее: якобы белорусские предприятия выразили готовность выпускать для «БелДжи» диски, оптику, жгуты проводки, сиденья, бензобаки, бамперы и фары.

Но это не точно: как сказал Свидерский, «насколько они сделают, посмотрим, время покажет».

Среди прочего удивляют слова директора о планах по собственному производству сидений. Дело в том, что Свидерский обещал начать их выпуск… еще 6 лет назад!

«БелДжи» является тяжким бременем для бюджета

Наконец, перейдем к самому главному: что означает работа завода «БелДжи» для страны.

Чиновники похвастались, что в прошлом году произвели рекордные 68 тысяч автомобилей, большая часть которых ушла на российский рынок (для контекста: авторынок РФ в 2023-м вырос на 70%).

Но о чем умолчали чиновники и Лукашенко, так это о том, какую прибыль принесли эти продажи. Впрочем, можно догадаться почему – вероятно, «БелДжи» работает в большой минус.

Доказательство можно найти в словах Лукашенко о том, что программу льготного кредитования для покупки автомобилей «БелДжи» (в этом весь секрет того факта, что на них есть спрос) нужно сворачивать:

– Потому что деньги вы или те, кто покупает, берут чьи-то. В итоге это сходится к бюджету. Ну а что, у нас бюджетные деньги некуда тратить, у нас богатые учителя, врачи, пенсионеры?

Правитель добавил, что пока экономика «выдерживает эту дополнительную нагрузку».

Вот она «гениальная» бизнес-схема белорусских властей: потратить несколько сотен миллионов долларов на строительство завода, закупить машинокомплекты у китайцев, продать автомобили по льготным кредитам себе в убыток, затем еще выкупить у Geely лицензию, чтобы поставить в авто российские комплектующие.

Бюджет еще выдерживает нагрузку? Отлично!

Завершая экскурсию по предприятию, Лукашенко сказал пророческие слова: «Пока я президент, мы этот завод не бросим». Действительно, трудно представить, чтобы новые беларусские власти занимались чем-то подобным.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»