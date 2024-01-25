Разведка Украины обвинила Россию в спланированной провокации с Ил-76 25.01.2024, 9:50

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ГУР раскрыло детали.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) обвинило Россию в спланированной провокации с военно-транспортным самолетом Ил-76, который разбился в Белгородской области. Согласно заявлению ГУР, Москва не предупредила Киев о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе Белгорода, как это обычно бывает при обмене пленными.

«В настоящее время Украина не владеет достоверной и исчерпывающей информацией по поводу того, кто находился на борту самолета и в каком количестве», — говорится в заявлении ГУР. Украинская разведка также утверждает, что Киев выполнил все договоренности для подготовки обмена пленными, а безопасность украинских военных должна была обеспечивать российская сторона.

«Украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом. Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных производится как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных», — говорится в сообщении.

ГУР предполагает, что Россия могла пойти на спланированную и преднамеренную провокацию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и подорвать международную поддержку Киева.

Военная разведка Украины подтвердила, что в среду, 24 января, действительно должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Однако обмен не состоялся, и в настоящее время украинская сторона проверяет информацию, предоставленную российской стороной.