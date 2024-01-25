В Беларуси уменьшилось количество постоянно проживающих иностранцев 25.01.2024, 9:53

В чем причина?

Последние несколько лет наблюдается уменьшение количества иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей стране. Об этом говорится в принятой «Концепции миграционной политики Республики Беларусь на 2024−2028 годы», опубликованной на Национальном правовом интернет-портале.

«С 2018 года наблюдается небольшое уменьшение количества иностранных граждан

и лиц без гражданства, постоянно проживающих (в 2018 году — более 173 тыс. человек, в 2021 году — 171 тыс. человек, в 2022 году — более 169 тыс. человек, в первом полугодии 2023 года — более 168 тыс. человек) и временно проживающих (в 2018 году — 49,9 тыс. человек, в 2021 году — почти 50,3 тыс. человек, в 2022 году — более 45 тыс. человек, в первом полугодии 2023 г. — 41,5 тыс. человек) в Республике Беларусь», — такие статистические данные приводятся в документе.

Уменьшается и количество иностранцев, обратившихся с ходатайствами о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Беларуси: если в 2018 году таких было 895 человек, то в 2021-м — 486 человек.

Но в последнее время на ситуацию повлияла война в Украине: в 2022 году произошло резкое увеличение количества обращений в уполномоченные органы с ходатайствами о защите (2571 обращение).

На 1 июля 2023 года статус беженца в Беларуси предоставлен 1008 иностранцам из 30 стран мира, из них 264 человека (26,2%) приобрели гражданство Республики Беларусь, 206 человек (20,4%) проживали на ее территории со статусом беженца.

Дополнительная защита предоставлена выходцам из 18 государств общей численностью 6960 человек. При этом на 1 июля 2023 года в Беларуси проживали 3384 иностранца, которым предоставлена данная форма защиты. Вероятно, часть таких иностранцев после ее получения уезжает в другие страны.