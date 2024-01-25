Эксперт указал на пять нюансов, разоблачающих ложь Москвы об Ил-76 25.01.2024, 10:10

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Российская версия рушится, как хрустальный замок.

В истории с крушением военного транспортника РФ Ил-76 есть как минимум 5 нюансов, которые не стыкуются с официальной версией Москвы.

О них в своем блоге рассказал военный аналитик Александр Коваленко.

Первый момент - отсутствие тел. Москва утверждает, что на Ил-76, рухнувшем под Белгородом, якобы находились 65 пленных воинов ВСУ, 3 конвоира и еще 6 членов экипажа. Но на фото и видео с места ЧП жертв вообще не видно. Если бы на борту действительно погибли десятки человек, территория была бы завалена телами и частями тел.

«Вспомните катастрофу МН17. Обломками самолета и телами погибших было усыпано все поле… Первые кадры с места падения уже содержали останки пассажиров. Даже 5 часов спустя не были показаны тела якобы погибших украинских пленных», - написал Коваленко.

Второй нюанс - в момент поражения самолет взлетал из Белгорода, а не заходил на посадку.

«Как можно привезти пленных для обмена в Белгород, если ты его покидаешь?», - отметил эксперт.

Третья несостыковка - список военнопленных, якобы погибших при крушении Ил-76, который был опубликован высокопоставленной кремлевской пропагандисткой Маргаритой Симоньян.

Журналисты обнаружили, что как минимум 17 человек из него были освобождены в ходе предыдущих обменов, то есть Симоньян опубликовала дезинформацию, не соответствующую действительности. Если бы версия Москвы была достоверной, этого бы не требовалось.

Четвертый момент - странные передвижения Ил-76. OSINT-аналитики выяснили, что рухнувший Ил-76 сегодня прилетел в Россию транзитом через страны Востока. Он пропал с радаров над Сирией, после чего внезапно появился уже в Белгороде. Это указывает на то, что борт с большой вероятностью вез вооружение, а не людей.

«Данный борт активно принимал участие в «иранском экспрессе», - отметил Коваленко.

Пятый момент - число конвоиров. Москва уверяет, что 65 военнопленных в самолете якобы сопровождали только три российских силовика. Данная версия выглядит нелепой, так как является грубым нарушением уставов в ВС РФ.

Об этом говорят и бывшие пленники России, которые прошли процедуру обмена. Они уверяют, что были под сопровождением десятков российских конвоиров.

«Версия россиян с военнопленными на борту Ил-76 рушится, как хрустальный замок. Но опасность в другом… Для пропаганды РФ очень важно показать правоту их официальных органов. На этом фоне возникают опасения, что российские террористы могут эти «вещественные доказательства» как-раз готовить», - предупредил Коваленко.

Отметим, что украинская сторона до сих пор официально не подтвердила версию Москвы о военнопленных на борту Ил-76. Военная разведка Украины сообщила только, что обмен действительно вчера планировался, но был сорван.