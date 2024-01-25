«Невозможно сделать больше 100 граммов в день» 25.01.2024, 10:21

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Фото: onliner.by

Белоруска создала очень редкий бизнес.

Ничего милее увидеть невозможно: собачий пух превращается в пряжу, из которой потом свяжут варежки, носки и другие вещи. Процесс небыстрый, все вручную, но это тот случай, когда двух одинаковых изделий не будет. Кроме бесконечных умилений, это еще и очень редкий крафтовый бизнес — пряжей занимаются немногие. Наталья — среди тех, кто запустил свое маленькое дело, основанное на бесконечной любви к собакам и теплу, пишет onliner.by.

«Случайно нашла прялку в кладовке»

— Переехали в квартиру, и, когда делали ремонт, обнаружилась прялка. Абсолютно новая, в упаковке, 1991 года, с оршанского завода. Я вязала, мне этого было достаточно, поэтому прялку пыталась пристроить, почему бы и нет, в принципе, нужная в хозяйстве вещь. Сама прясть не собиралась.

Никто не брал, запихнула в кладовку — пусть лежит дальше.

Фото: onliner.by

С детства любила вязать. Для меня вязание — это успокоение, в любых сложных ситуациях я всегда вязала, самое любимое хобби всю жизнь. У меня вязала мама, бабушка, тетушка — вся семья. С 8—9 лет просила маму показать, как это делается, и увлеклась. Я практически не покупала вязаных изделий, изготавливала их сама.

В 2019 году дочка уговорила пойти в приют выгуливать собак, нам постоянно давали Кляксу. Полгода выгуливали и забрали ее к себе.

Фото: onliner.by

Когда появилась собака, я увлеклась собачьим пухом, вспомнила, что есть эта прялка и я хочу научиться. Достала и начала осваивать. Долго, упорно, интересно. Все освоила и стала прясть. Начала участвовать в маркетах со своими изделиями, но туда прялку не возьмешь, заинтересовалась веретеном.

Купить пряжу из собачьего пуха нереально, в промышленных масштабах она не изготавливается. Может идти как добавка к пряже — у собачьего пуха короткое волокно, менее 10 сантиметров, а прядильные машины рассчитаны на более длинное волокно.

Фото: onliner.by

Первые попытки — это было и смешно, и грустно, потому что ты не знаешь, как работать с прялкой. Начинаешь изучать, все рвется, психуешь, нервничаешь. Потом лезешь в YouTube, видишь, как работают более опытные мастера. Я постоянно училась, смотрела, что делаю не так.

Прядешь одну нитку, потом вторую, соединяешь их. Процесс прядения — это по сути вращение, пух скручивается в нить.

Фото: onliner.by

Даже сейчас у меня хранится первая нить, смотрю на нее и думаю: боже мой, как так? Она такая корявенькая… Но я была счастлива, что она получилась и не расползлась.

В прядении есть нюансы — работать на заказ или создавать свои коллекции. Мне нравятся оба варианта.

«Теплее овечьей шерсти»

— Когда начинаешь работать с материалом, больше вникаешь в тонкости и нюансы. Изделия из собачьего пуха очень легкие, варежки весят буквально 70 граммов.

Фото: onliner.by

Первое, с чем начала работать, — пух хаски, у нас на площадке для выгула их очень много. Теперь владельцы в носочках и варежках из пуха своих собак.

Собачий пух считается одним из самых теплых, теплее овечьей шерсти. Я сама по себе мерзлячка, руки — это больная тема.

Фото: onliner.by

Породы собак, шерсть которых подходит для прядения, — самоедская лайка, ньюфаундленд, колли, шелти, шпицы, хаски, маламуты. Должен быть такой нюанс, как двойная шерсть, для прядения используется именно подшерсток.

Фото: onliner.by

Поэтому, например, популярные йоркширские терьеры не подходят. Теоретически можно сделать пряжу, но она будет жесткая и колючая.

У каждой собаки свой пух. У кого-то жестче, у кого-то мягче, у трех собак одной породы, например самоедской лайки, будет разный подшерсток, даже по цвету будет отличаться. Каждая собака индивидуальна, пряжа будет разной.

Цифры

— Я инженер-проектировщик охранно-пожарной сигнализации. В какой-то момент приходить к 08:00 на работу и быть до 17:00 я устала, не хотелось этого. Сейчас я все так же прихожу к 08:00 на работу, но работаю до 13:00. Во второй половине дня занимаюсь только прядением.

Фото: onliner.by

Хочу уйти работать полностью на себя, но страшно. Пока совмещаю, на данный момент меня это устраивает. Сейчас просчитываю, сколько времени трачу на прядение, сколько на этом надо зарабатывать, сколько это должно стоить.

Шерсть покупаю у владельцев собак, работаю с грумерами. Люди часто ее просто выбрасывают, я покупаю, если знаю, что шерсть хорошая. Последнее время работаю с двумя заводчиками чау-чау и самоедов. С самоеда за одну линьку получается где-то 300 граммов пуха. Конечно, столько не пойдет в работу, останется только 60%.

Фото: onliner.by

В среднем стоимость — 15 рублей за килограмм, если заводчик — 15—20 рублей, последняя партия была 25 рублей. Бывает, что могут прислать — а там ничего для прядения, заплатил, но все выбросил.

Оптимальный вариант: люди приносят пух своей собаки, из него на заказ выполняется изделие.

Фото: onliner.by

Сейчас стоимость прядения — 6 рублей за 10 метров готовой пряжи. Получается, что за 100 граммов (порядка 200 метров) выходит 120 рублей. Это 10 часов моей работы. Помимо этого, учитывается стоимость моющих средств, электроэнергии.

На сегодня у меня расписаны заказы до июля. Люди становятся в очередь, потому что обработать больше, чем 100 граммов в день, я физически не могу. Когда присылают 2 килограмма, работать я буду не один день и не два. Это порядка 1,5 месяца.

Это ремесло, которое исчезает. Очень хочется его поддержать, потому что многое создается из пряжи.

Фото: onliner.by