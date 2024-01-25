Анатольевичу надо бы посетить… Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

25.01.2024, 10:26

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Но под присмотром Захаровой.

В Саудовской Аравии открыли первый алкогольный магазин. Вот так выглядят сломанные скрепы.

Правда, магазин лишь для дипломатов, причем из немусульманских стран. Кроме того, установлен месячный лимит на покупку. Почему?

Некоторые дипломаты продают алкоголь на черном рынке. Оказывается, не совсем скрепная страна Саудовская Аравия, есть спрос на выпивку и рынок есть – там, где спрос, там и предложение. Видимо, саудиты решили класть часть денег от продажи алкоголя в свой карман, не отдавать дипломатам. Разумно.

Можно сделать неплохой бизнес – отправить к саудитам Медведева, увеличить штат посольства, закупать выпивон, толкать его на черном рынке. Доходы – в бюджет сражающегося государства.

Главное, чтобы Дмитрий Анатольевич сразу запускал попавшие в руки бутылки дальше, не придерживал их. Кто его будет контролировать? Давайте пошлем Захарову.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»