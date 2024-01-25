СМИ: HIMARS накрыл военный полигон РФ под Иловайском 25.01.2024, 10:37

3,278

Есть погибшие и раненые российские военные.

Россияне заявили об обстреле военного полигона на временно оккупированной территории Донецкой области. Речь идет о полигоне под Иловайском.

Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.

Вчера, 24 января, после полудня в пророссийских Telegram-каналах писали о взрывах в Иловайске. Также сообщалось о якобы «прилетах».

ASTRA утверждает, что был атакован военный полигон в районе поселка Покровка под Иловайском. Россияне обвинили Украину и заявили, что обстрел был из РСЗО HIMARS.

При этом, по данным российских СМИ, в результате обстрела якобы есть погибшие и раненые российские военные. Их количество неизвестно.

Украина официально не подтверждала удар и не комментировала ситуацию.