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На сколько подорожала бытовая химия за 10 лет в Беларуси

  • 25.01.2024, 10:42
На сколько подорожала бытовая химия за 10 лет в Беларуси

Реальные ценники.

Журналисты bar24.by нашли чеки за 2014 год из крупных сетевых магазинов в Барановичах, где продается бытовая химия и косметика. И решили сравнить, как изменились цены на одни и те же позиции товаров. В тех же магазинах.

Mногие товары, которые есть в чеках, с полок магазинов за это время исчезли. К примеру, продукция торговой марки Nivea, которую в 2021 году запретили ввозить в Беларусь.

Однако, журналисты нашли 9 товаров первой необходимости, по которым можно сравнить ценники. Это средства для мытья посуды и пола. Чистящее средство для кухни. Отбеливатель и стиральный порошок. Шариковый дезодорант и шампунь. А также мыло и зубная паста.

Вся бытовая химия за это время сильно выросла в цене. Больше всего подорожало популярное средство для мытья посуды – почти в 4 раза! Причем, мало того, что бутылка средства так подорожала. Так еще и в объеме 100 мл потеряла. Следовательно, если считать стоимость не за нынешние 900 мл, а за литр, как раньше, рост получится еще существеннее.

Ненамного отстали от средства для мытья посуды стиральный порошок, зубная паста и дезодорант. Все они выросли в цене более, чем в 3,5 раза.

Меньше всего за 10 лет подорожало чистящее средство для кухни. Цена на него выросла в 2,5 раза.

Цены на некоторые непродовольственные товары в Барановичах в 2014 и 2024 году

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