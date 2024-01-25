Российских олигархов изгнали из крупнейшего офшора Европы

Российских олигархов изгнали из крупнейшего офшора Европы3
- 25.01.2024, 10:43
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Закрыты счета 82% клиентов из РФ.
Кипр, который годами использовался олигархами из РФ для отмывания сомнительных миллиардов, положил конец тесным связям с российским капиталом.
Как сообщает Associated Press, в период с 2014 по 2022 года кипрские банки закрыли счета 82% российских клиентов.
В общей сложности под закрытие попали 126 тысяч счетов, связанных с россиянами, а 60 тысяч физических и юридических лиц получили отказ в обслуживании в кредитных учреждениях островного государства. Объем изгнанных средств оценивается местными властями в 43,5 млрд евро.
Президент Кипра Никос Христодулидис, выступая перед ПАСЕ на этой неделе, заявил, что интенсивные связи республики с российским бизнесом остались в прошлом.
Отвечая на обвинения в том, что Кипр долгое время использовался российскими олигархами в качестве территории для отмывания денег, глава государства признал допущенные ошибки.
Он также раскритиковал программу «золотых паспортов», воспользовавшись которой можно было получить кипрское гражданство за инвестиции в экономику страны.
Весной прошлого года власти Кипра открыли 29 дел в рамках расследования российского присутствия в стране. Это произошло после того, как Вашингтон и Лондон внесли в санкционный список 13 компаний и физических лиц, уличенных в сокрытии активов олигархов.
Почувствовав вероятность жестких мер, Кипр за последние полгода покинули как минимум десяток крупных российских компаний.