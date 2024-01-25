Три варианта для минчан: недорогие дома в деревнях под дачу 1 25.01.2024, 10:50

Рядом лес и речка.

Всегда было интересно: зачем минчанам садовое товарищество, если в продаже хватает старых, недорогих, но еще крепких деревенских хат с ремонтом? Даже далеко ездить не нужно — в получасе от Минска можно найти достойные варианты в живописных местах, с речкой и лесом, пишет realt.by.

Бомболы, Гродненское направление, 75 км от МКАД

Деревня находится в двух километрах от Западной Березины. В 100 метрах от дома начинается лес. Сюда приезжает автолавка. В двух километрах находится агрогородок, где есть школа, детский сад, почта, банк, дом культуры, два магазина.

Дом 1954 года постройки, общая площадь 42 квадрата. Хата жилая, с ремонтом: установлены современные окна, обои поклеены, полы и потолки покрашены.

Жилье с удобствами: подведен водопровод, установлена душевая кабина. Отопление печное – есть камин и печка.

Участок ровный, ухоженный, 9 соток.

Просят за дом недорого – 10 900 долларов.

Трилес, Брестское направление, в 67 км от МКАД

Эта «хата з краю» находится в деревне Трилес Столбцовского района. Соседей практически нет, так что его можно смело считать хутором. Сюда можно доехать маршруткой «Минск-Трилес», асфальт почти до дома. Автолавка ходит сюда 3 раза в неделю.

Дом в хорошем состоянии, жилой. Общая площадь 61 м2. Снаружи он обшит сайдингом, на крыше шифер. Планировка проста: веранда, кухня и две комнаты. Полы деревянные, потолки подшиты и покрашены. Отапливается дом печкой.

Есть еще и недостроенный второй дом. Он стоит на каменном фундаменте, под ним — большой погреб. Стены сделаны по каркасной технологии, зашиты снаружи необрезной доской. Из него можно сделать гостевой домик или баню.

На 25 сотках имеются еще сарай и колодец. Территория огорожена.

Стоимость — 14 900 долларов.

Бережок, Мядельское направление, 58 км от МКАД.

Живописное место рядом с большим лесом — мечта грибников и ягодников. В 30 метрах от участка — река Илья.

Дом деревянный, 1968 года постройки. Общая площадь — 44,2 м2. Он в хорошем состоянии, жилой. Установлены новые окна, сделан ремонт внутри.

К дому подведено электричество (380 В). В комнате стоит новая печь каминного типа. В кухне — русская печь.

Земельный участок 16 соток ровный и ухоженный, с крепкими сараем и хозпостройкой. Участок огорожен.

За этот вариант просят 16 000 долларов.