В ГАИ предупредили, что будут переставлять даже правильно припаркованные авто 25.01.2024, 10:57

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Где и когда?

Столичная Госавтоинспекция напомнила о круглосуточном мониторинге состояния улично-дорожной сети, который в настоящее время ведут инспекторы, и предупредила водителей о том, что в некоторых случаях сотрудники ГАИ могут прибегнуть к помощи эвакуатора и переставить на другое место даже правильно припаркованный автомобиль, пишет telegraf.news.

К таким мерам инспекторы могут прибегнуть в том случае, если автомобили мешают уборке снега. Даже если они припаркованы без нарушений правил, чтобы обеспечить снегоуборочной технике доступ к заблокированному автомобилем заснеженному участку, сотрудники ГАИ «вправе переставить его на очищенный участок дороги с помощью эвакуатора», заявили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Принудительная эвакуация на охраняемую стоянку, в свою очередь, грозит тем, кто паркуется с нарушением правил остановки и стоянки и затрудняет работу дорожных и коммунальных служб. В ГАИ предупредили, что владельцев таких транспортных средств будут привлекать к ответственности, а автомобили — эвакуировать.

Где в Минске будет работать снегоуборочная техника с 25 по 31 января?

В ГАИ призвали водителей «не создавать помех при уборке снега неправильно припаркованными или брошенными вдоль обочин дорог машинами» — «для обеспечения качественной расчистки» проезжей части. Там также назвали конкретные улицы, где в ближайшие дни планирует активно работать снегоуборочная техника и где водителям точно не стоит оставлять свой транспорт у дороги:

• 25 января — на участке ул. Веры Хоружей от ул. Червякова до ул. Гая, на бульваре Шевченко от ул. Вера Хоружей до ул. Каховской;

• 26 января — на участке ул. Каховской от ул. Карастояновой до бульвара Шевченко и на ул. Осипенко от ул. Червякова до ул. Гая;

• 29 января- на участке ул. Киселева от пр. Независимости до ул. Красной;

• 30 января — на участке ул. Красной от ул. Коммунистической до пр. Машерова;

• 31 января — на участке ул. Коммунистической от ул. Максима Богдановича до местного проезда.