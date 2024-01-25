Российская гречка вытесняет белорусскую с прилавков магазинов 25.01.2024, 11:02

Почему так происходит?

С гречкой у белорусов особые отношения: ее в нашей стране перманентно принято скупать. Так, после введения МАРТ в ноябре 2019 года постановления № 86 «О регулировании цен на крупу гречневую», наши соотечественники, боясь повышения цен, спешно побежали в магазины за заветной крупой. А через год, в 2020-ом, история с пустыми полками повторилась из-за коронавируса. Тогда белорусы, глядя на соседей-россиян, запаниковали, что карантин может нечаянно нагрянуть. Не стоит сбрасывать со счетов и генетическую память — страх дефицитных времен крепко засел в головах у многих жителей бывшего СССР, пишет сайт bgmedia.site.

Но, спустя три года ситуация резко изменилась и белорусы стали реже покупать гречку. Но именно белорусскую. Как выявило в декабре 2023 года управление Комитета госконтроля в Могилевской области, на складах перерабатывающих предприятий наблюдается рост запасов гречневой крупы. В КГК тогда предполагали, что причина этого лежит в невыполнении плана закупок крупы организациями торговли и общественного питания. Но все оказалось гораздо проще.

Белорусская крупа попросту теряет рынок, так как не может конкурировать с российской, цена которой ниже на 10–15%.

Как отметил МАРТ, сегодня сохраняется значительный разрыв в ценах на гречневую крупу белорусского и российского производства. В первую очередь, по причине более высокой закупочной цены на гречиху в Беларуси. А она за предыдущие пару лет у сельхозпроизводителей существенно выросла: в 2022 году — на 44,2% по сравнению с 2021-ым, а в 2023-м — еще на 6,3%. И даже сейчас цены у российских производителей ниже на 22,6%, чем в Беларуси.

Как результат, из 13,2 тысяч тонн гречневой крупы, проданной в Беларуси за девять месяцев 2023 года, на долю отечественных производителей пришлась лишь треть рынка — 34,2%.

И это учитывая то, что в 2023 году МАРТ якобы принял ряд мер по обеспечению доступа белорусской гречки на полки магазинов. По словам чиновников, это привело к росту ее присутствия до 50%.

По данным мониторинга, который проводил МАРТ в 2023 году, в крупных торговых сетях в январе в продаже было до 13 наименований товара, в том числе 6 — отечественного производства и 7 — российского.

Но у журналистов получились другие данные. Для начала они посмотрели, какова ситуация с гречневой крупой в онлайн-магазине «Е-доставка». Выяснилось, что из 16 наименований гречки только три — белорусского производства. И в цене отечественный продукт явно проигрывает российскому. Килограмм самой дешевой крупы российского производства стоит 2,93 BYN, а белорусской – 3,35 BYN.

Красным кружочком отмечены цены на гречку беларуского производителя. Данные актуальны на 24 января 2024 года.

Для полноты картины также изучили ассортимент магазина «АЛМИ». Ситуация аналогичная. Из девяти наименований только два белорусские. Остальные семь — российского производства. С ценой такая же история: наша гречка дороже импортной. В этом магазине килограмм самой дешевой крупы российского производства стоит 2,63 BYN, а белорусской – 3,09 BYN.

Красным кружочком отмечены цены на гречку беларуского производителя. Данные актуальны на 24 января 2024 года.

Выходит, что из-за высоких цен белорусы отказываются покупать нашу гречку, а торговые объекты — закупать эту крупу. В итоге складские запасы растут. Так, в декабре 2023 года запасов гречки на складах Бобруйского и Горецкого комбинатов хлебопродуктов хватало на 10 месяцев среднемесячной реализации, Климовичского — на более чем семь месяцев.

Проблему собираются решать через уменьшение себестоимости исходного сырья за счет роста урожайности. Снизить цену на крупу возможно при выращивании гречихи нового урожая, считает начальник управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК Могилевской области Осмоловский.

При этом в Беларуси в целом наблюдается снижение потребления гречневой крупы. В 2023 году ее продажи в стране упали почти на 30 %.