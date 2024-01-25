Почему эстонская система налогообложения считается лучшей в мире? 25.01.2024, 11:04

Названы ключевые факторы.

Международный аналитический центр Tax Foundation ежегодно публикует рейтинг международной налоговой конкурентоспособности. И лидером в нем уже десять лет подряд неизменно является Эстония, пишет gazetaby.com.

Благоприятный налоговый режим – один из ключевых факторов, которые влияют на экономическую активность в стране. Более того, на него часто в первую очередь обращают внимание инвесторы, принимая решение об открытии нового предприятия. А это новые рабочие места и более высокие зарплаты для местных жителей.

Стабильное лидерство в международном рейтинге Эстонии обеспечивают четыре фактора:

ставка налога на прибыль для юрлиц, которая закреплена на отметке в 20% и применяется для выведенного капитала;

налог с физлиц – 20%, а регулярно выплачиваемые дивиденды облагаются по более низкой ставке 14%.

налог на имущество взимается только из стоимости земли;

прибыль, заработанная национальным бизнесом за границей, не облагается.

Для большинства из нас эти сухие данные мало о чем могут сказать. Жизненные примеры говорят, как правило, намного больше. Предприниматель Орест из Львова, например, дистанционно зарегистрировал свою фирму в Европейском Союзе, благодаря налоговой системе Эстонии и ее одному из цифровых механизмов – e-Residency.

– Например, вы – фрилансер или имеете свою диджитал-компанию и распространяете свои услуги на весь мир. Наличие юридической фирмы, которая работает под юрисдикцией ЕС на глобальном рынке, может быть подтверждающим фактором для вас. Это преимущество, репутация, доступ к международной банковской системе, – говорит он.

Эстония является частью Евросоюза, глобального сообщества, где господствуют три принципа: свобода движения капиталов, людей и товаров. И имея фирму в этой стране иностранец может стать официальным контрагентом в пределах ЕС. Причем, сделать это удаленно.

Согласно закону Эстонии, люди, которые не являются физическими резидентами страны, до вывода капитала никому ничего не платят, что облегчает жизнь бизнесу, избавляет государство от излишней бюрократии и приносит доходы в бюджет. Не просто так по статистике каждый третий бизнес в Эстонии зарегистрирован е-резидентом.

Еще одним ключевым фактором в системе налогообложения Эстонии является высокая цифровизация данной процедуры. Так, 99% налоговых деклараций подаются в электронном виде. И их можно сделать за три-пять минут удаленно, через интернет.

Легкость в оформлении и отсутствие бюрократических препятствий способствует желанию населения вести бизнес честно и не ввязываться в налоговые махинации. А это хорошая основа экономического развития страны.

Сегодня страну можно смело назвать ведущим финансово-техническим хабом Европы. По количеству финтех-компаний на душу населения Эстония обходит и Великобританию, и Нидерланды, и Францию с Германией – 2,3 на 1 млн жителей.

Именно эстонские финтех-единороги создают сейчас революцию в сфере банковского обслуживания клиентов, страхового сектора и в борьбе с финансовыми махинациями. А еще помогают фрилансерам со всего мира управлять своими микропредприятиями.

Большой спрос увеличивает востребованность технических специалистов на рынке. Поэтому Эстония мотивирует своих школьников становиться разработчиками. Программированию учат уже в начальной школе. А к средней – ребята уже создают свои криптоприложения.