В 1924-м году газета предсказала, каким будет 2024-й 2 25.01.2024, 11:15

7,898

Сравнение впечатляет.

Все мы часто любим мечтать о будущем. Когда-то даже идея о мгновенной передаче сообщений из Европы в Америку казалась невероятной фантастикой. Начало ХХ века было эпохой научно-технического прогресса, так что не удивительно, что с освоением воздушного пространства и появлением первых самолетов мечты о высокотехнологичном будущем были не так уж невыполнимы.

В далеком 1924 году в одной из газет вышла любопытная статья. Издание Metro рассказало, о каком будущем мечтало поколение, которое как раз пережило Первую мировую.

Газетными вырезками поделился Пол Фейри, исследователь из Университета Калгари. Город будущего, о котором писали в 1924 году, сейчас очень похож на привычные для нас мегаполисы.

«Автомобили, ездящие по спидвею через центр города», «постоянно подвижные дорожки» и невероятное количество авто на дорогах – все это, безусловно, стало реальностью.

Сто лет назад, в эпоху появления первых авто, наши предки думали, что в будущем кони совсем исчезнут, так как у них отпадет потребность.

Фантазировали и о внешнем виде. В предсказании есть фраза о том, что «люди покрасят свою кожу в цвета радуги». Если воспринимать эту фразу как намек на татуировки, что ныне является довольно популярной тенденцией, можно сказать, что и этот прогноз оправдался.

Радио в 1924 году, наверное, было достаточно скучным, ведь в предвидении было сказано: «Американцы будут смеяться над радио». С появлением телевидения многие предсказывали, что радио исчезнет, но в последнее время в тренде оказались подкасты, и об исчезновении этого вида передачи информации пока не может быть и речи.

Одно из предсказаний касалось продолжительности жизни. Если бы средний возраст составлял 100 лет, то 75-летние казались бы еще весьма молодыми.

Точно сбылись предположения о 100-этажных домах и семейных альбомах с видеозаписями вместо фотографий.

Некоторые из необычных предсказаний включают «людей, прыгающих с планеты на планету», «инновационную одежду, приспосабливающуюся к параметрам телосложения» и кровати, которые «выбрасывают детей» с постели утром. Вероятно, последнее предсказание писали родители, уставшие каждый день будить детей в школу или в детсад.

Прогноз, который, к сожалению, не попал в цель: «фильмы принесут мир во всем мире», «фильмы создадут универсальный язык, который устранит вооруженные конфликты», «люди будут жить в мире и братстве» и другие подобные фразы сейчас вызывают лишь печальную снисходительную улыбку. Люди, писавшие эти предсказания 100 лет назад, как раз пережили Первую мировую и верили, что «эта война положила конец всем войнам».

На протяжении всей истории человечество мечтало о мире, но мир становился лишь короткой передышкой перед следующей войной.