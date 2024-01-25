«Это мое место»: в Гродно мужчина засыпал снегом авто соседа 8 25.01.2024, 11:20

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Разгорелся серьезный конфликт.

Во дворах Гродно разразился конфликт за парковочное место. Один из соседей считает, что в определенных местах во дворе может парковаться только он. Кто нарушает его правило – вскоре может пожалеть.

Об истории рассказал читатель «АвтоГродно», который недавно припарковал свой Renault на том самом месте, которое охраняет сосед. Последствия не заставили себя ждать.

– Я живу на улице Домбровского, дом 5. Двор не самый большой, поэтому порой выбирать место для парковки не приходится. И я поставил свой автомобиль вдоль дворового проезда, с краю, так ставят машины многие. Но я стал на место, которое сосед почему-то считает своим. Точнее, мужчина решил, что у него два своих личных места для парковки его микроавтобусов, – пишет житель Гродно.

Вчера, 23 января, владелец Renault вышел к своей машине и обнаружил, что она засыпана снегом со всех сторон – просто так не выехать.

– Другие соседи мне пояснили, что мою машину закапывали ночью и снег был даже на крыше. Когда я это увидел, снег наполовину растаял, но все равно не позволял мне выехать. Я пошел к соседу, на которого открыто говорили другие жители дома. А он совершенно не отрицал, что это его рук дело. Сказал, что имеет полное право и что он меня предупреждал, что это его места, – удивляется владелец Renault.

– Я же решил обратиться в милицию. Сотрудники приехали, составили на соседа протокол. Не знаю, чем это дальше закончится, но хочу спросить у читателей мнение об этой ситуации, – обращается мужчина.

Со своей стороны, можем предположить, что мужчине сложно парковать свои микроавтобусы в узком дворе на Домбровского и возможность стать вдоль дороги – его единственный способ припарковаться поближе к дому.