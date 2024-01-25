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Силовики задержали очередного белоруса, вернувшегося из Польши

  • 25.01.2024, 11:28
  • 6,124
Силовики задержали очередного белоруса, вернувшегося из Польши

У мужчины закончилась рабочая виза.

Силовики ГУБОПиК отчитались о задержании очередного белоруса, вернувшегося из Польши, — у мужчины закончилась рабочая виза, пишет zerkalo.io.

«Принимал активное участие в протестах 2020 года. Был релоцирован своим офисом в Украину, где находился до военных действий. Переехал в Польшу, где пробыл до окончания рабочей визы, продлить которую мне отказались», — говорит парень на «покаянном» видео.

Его также заставили сказать о том, что он готов к сотрудничеству.

Силовики также заявили, что о возвращении молодого человека из Польши в Беларусь им сообщил подписчик их телеграм-канала.

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