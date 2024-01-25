Силовики задержали очередного белоруса, вернувшегося из Польши 25.01.2024, 11:28

6,124

У мужчины закончилась рабочая виза.

Силовики ГУБОПиК отчитались о задержании очередного белоруса, вернувшегося из Польши, — у мужчины закончилась рабочая виза, пишет zerkalo.io.

«Принимал активное участие в протестах 2020 года. Был релоцирован своим офисом в Украину, где находился до военных действий. Переехал в Польшу, где пробыл до окончания рабочей визы, продлить которую мне отказались», — говорит парень на «покаянном» видео.

Его также заставили сказать о том, что он готов к сотрудничеству.

Силовики также заявили, что о возвращении молодого человека из Польши в Беларусь им сообщил подписчик их телеграм-канала.