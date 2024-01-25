В Кремле занервничали из-за идеи Зеленского о международном расследовании крушения Ил-76 4 25.01.2024, 11:27

7,468

Песков озвучил ответ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал понять, что страна-агрессор РФ против международного расследования крушения Ил-76 в Белгородской области, о необходимости которого ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает ВВС.

Спикер диктатора заявил, что если Зеленский имеет в виду международное расследование якобы «преступных действий» Украины — «оно однозначно нужно».

На вопрос, было ли это преднамеренным актом, представитель Кремля ответил так: «У вас же должен быть телефон администрации президента Зеленского. Позвоните и задайте этот вопрос».

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя утверждения страны-агрессора России о якобы гибели 65 военнопленных на борту Ил-76, который разбился в Белгородской области, заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании.

«Очевидно, что россияне играются с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества», — сказал Зеленский.

Президент Украины также заслушал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и Генштаб по поводу применения Воздушных сил. Судьбу пленных сейчас устанавливает ГУР, СБУ расследует все обстоятельства. Зеленский также поручил МИД поделиться со всеми партнерами данными, которыми располагает Украина.

Ил-76 разбился в российской Белгородской области 24 января. Минобороны страны-агрессора обвинило в падении самолета Украину. Россияне утверждают, что на борту якобы было 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

В Минобороны Украины заявили, что пока не могут подтвердить причастность к падению Ил-76, а также информацию о том, что на его борту были украинские военнопленные. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и омбудсмен тоже проводят анализ.

В ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен военнопленными с РФ.

Источники в Генштабе Украины заявили, что Ил-76 перевозил ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300.