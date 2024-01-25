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Предприятия легпрома не могут выплатить кредиты – деньги возьмут из бюджета

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  • 25.01.2024, 11:42
  • 1,560
Предприятия легпрома не могут выплатить кредиты – деньги возьмут из бюджета

В числе должников - Оршанский льнокомбинат.

Кредиты трех белорусских предприятий легкой промышленности в 2024 году будут выплачиваться за счет республиканского бюджета, пишет myfin.by со ссылкой на постановление совмина.

В числе должников – Оршанский льнокомбинат, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение и «Камволь».

На что пошли кредитные деньги

Оршанскому льнокомбинату Беларусбанк выдал кредит на строительство служебного жилья для работников. Теперь эти средства будут возмещаться из республиканского бюджета.

У этого предприятия есть еще один кредит с 2015 года от Экспортно-импортного банка Китая. Тогда $51,8 млн было выделено на модернизацию комбината и расширение производства.

Барановичскому производственному хлопчатобумажному объединению около 10 лет назад был выдан кредит в размере €23,612 млн «на техническое переоснащение производства, возмещение страховых премий уполномоченных страховых агентств и возмещение включаемых в сумму кредита комиссий иностранных банков».

ОАО «Камволь» кредиты выделялись на «реализацию инвестиционного проекта и пополнение оборотных средств… в сумме €55,833 млн». В 2023 году истекли сроки возврата денег. В 2024-м из республиканского бюджета будут выплачиваться проценты по этим кредитам, но не более 8% годовых.

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