В России впервые опубликовали «полный список» погибшего экипажа рухнувшего Ил-76 2 25.01.2024, 11:46

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В нем шесть фамилий.

В четверг, 25 января, власти Оренбургской области РФ опубликовали «полный список» погибших членов экипажа военного самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области накануне.

Соответствующее сообщение в Telegram опубликовал аппарат губернатора и правительства Оренбургской области.

Список состоит из шести фамилий:

командир корабля Беззубкин

помощник командира корабля Чмырев

штурман Высокин

бортинженер Пилуев

борттехник Житенев

бортрадист Саблинский

Напомним, вчера в РФ были опубликованы первые три фамилии погибших членов экипажа Ил-76.

Российский Ил-76 разбился в Белгородской области 24 января. Россияне утверждают, что погибли 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

В Минобороны Украины заявили, что пока не могут подтвердить причастность к падению Ил-76, а также информацию о том, что на его борту были украинские военнопленные.