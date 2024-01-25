В России впервые опубликовали «полный список» погибшего экипажа рухнувшего Ил-76

В России впервые опубликовали «полный список» погибшего экипажа рухнувшего Ил-762
- 25.01.2024, 11:46
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В нем шесть фамилий.
В четверг, 25 января, власти Оренбургской области РФ опубликовали «полный список» погибших членов экипажа военного самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области накануне.
Соответствующее сообщение в Telegram опубликовал аппарат губернатора и правительства Оренбургской области.
Список состоит из шести фамилий:
командир корабля Беззубкин
помощник командира корабля Чмырев
штурман Высокин
бортинженер Пилуев
борттехник Житенев
бортрадист Саблинский
Напомним, вчера в РФ были опубликованы первые три фамилии погибших членов экипажа Ил-76.
Российский Ил-76 разбился в Белгородской области 24 января. Россияне утверждают, что погибли 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.
В Минобороны Украины заявили, что пока не могут подтвердить причастность к падению Ил-76, а также информацию о том, что на его борту были украинские военнопленные.